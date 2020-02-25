不用趕趕趕！機捷A3預辦登機服務啟用　雙北市區都能完成　出國行李都不用自己拿！

▲新北捷運環狀線開通後，A3新北產業園區站也同步啟用市區預辦登機服務，從新北市前往機場更加便利之外，旅客可事先完成登機手續及行李託運，出國更輕鬆。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

雙北地區民眾引頸期盼的新北環狀線於1月31日下午2點正式通車，與北捷五條捷運路線相連，連接新莊、新店、板橋、中和，讓往來雙北的通勤族多了一個方便省時的選擇，尤其是新北產業園區站可直接轉乘機場捷運，從新北市前往桃園機場更加便利，桃園機場市區預辦登機服務在台北車站A1站已行之有年，兩年多來已服務超過70萬人次，配合新北捷運環狀線開通，桃園國際機場公司同步啟用機捷A3新北產業園區站預辦登機服務，將航廈服務擴大延伸到新北，提供搭乘華航、華信、長榮、立榮計4家航空公司的旅客更便捷的選擇。

請繼續往下閱讀...

▲預辦登機處有航班時刻表供旅客查看。

等同於機場航廈延伸到市區，機捷A3新北產業園區站於1月31日起正式啟用市區預辦登機服務，以往去機場都要一路拖著沉重行李、身上背著大包小包，現在只要先在A1或A3站預先辦理好登機手續、一併將行李託運，就可以帶著愉悅心情，踏著輕鬆步伐，選擇自己喜歡的交通方式前往機場，對要出國旅客來說，無非是一大福音。最重要的是，可以先劃位！可以先劃位！可以先劃位！比較早辦理登機的旅客就有比較多位置可以選，這是不變的道理。

▲各家航空公司的自助報到介面稍有不同，每台自助報到機旁都有人員協助操作，對於不熟悉相關操作的旅客來說相當安心。

旅客來到A1或A3站預辦登機處，除了可看到各航班資訊外，每一台自助報到機前也都會有工作人員協助操作，只要先點選搭乘的航班所屬航空公司、掃描護照，並按照螢幕指示操作，就可以開始劃位，完成後即可取得登機證，身上大包小包行李也能在此辦理託運，但託運後請確認自己的行李已通過安檢後才可離開，避免可能因行李未完成複檢而影響作業流程甚至延後登機，桃園國際機場公司表示，最常發生行李需複檢的問題就是行動電源，很多旅客會誤將行動電源放進託運行李，導致安檢未過，出國可要記得先檢查清楚。

Step1 放上護照驗證、輸入訂位代號劃位

Step2 領取登機證、前往人工櫃檯， 核對護照後託運行李

Step3 確認行李通過安檢後才可離開，如未通過則需複檢

▲託運完行李後別急著離開，先到出口處的螢幕確認自己的行李是否已通過安檢，如果行李未通過安檢，旅客則需回到複檢處等待行李複檢，將不合乎安檢規定的物品取出，再次等待行李通過安檢後才能離開。

▲桃園國際機場公司提醒，行李託運前記得檢查裡面是否有行動電源或其他危險物品。

如果想節省在現場辦理劃位報到的時間，也可以事先於航空公司網站或手機APP完成報到，對於不習慣使用自助報到的旅客，亦有人工櫃檯可協助預辦登機，旅客只要提供護照、訂位代號以及相關所需之旅行證件，就能完成報到劃位跟行李託運，桃園國際機場公司提醒，A3新北產業園區站預辦登機服務時間為06：15～21：00，想要使用預辦登機服務的旅客，需在當日班機起飛前3小時完成，託運行李限制為最長邊70公分內、長寬高總和158公分內，無法使用市區預辦登機服務的狀況則為12歲以下單獨旅行兒童、團體旅客、攜帶寵物等旅客。

▲機場捷運A1站及A3站預辦登機服務內容有些微差異，前往辦理時記得多看一眼再出發。（圖／桃園機場提供、製表／ETtoday）

體驗桃園機場市區預辦登機服務►

【手機版】https://www.taoyuan-airport.com/ITCI/mobile/index.html

【電腦版】https://www.taoyuan-airport.com/ITCI/index.html

即日起到3/31 市區預辦登機就送好禮►

https://www.taoyuanairport.com.tw/main_ch/docdetail.aspx?uid=51&pid=23&docid=39292