環狀線1/31正式通車　機捷A3站市區預辦登機、行李託運也來了

▲機場公司於1月31日起，同步在機場捷運A3站啟用市區預辦登機及行李託運服務。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

配合新北捷運環狀線將正式營運，桃園國際機場公司於31日下午2點起，同步於桃園機場捷運線新北產業園區站（A3站）啟用市區預辦登機及行李託運服務，嘉惠更多旅客，也讓航廈服務擴大延伸到新北市區。

桃機表示，現階段提供機場捷運線新北產業園區站（A3站）預辦登機服務共4家國籍航空公司，包括中華航空、長榮航空、華信航空及立榮航空，每日服務時間自上午6時15分起至晚間9時整，旅客需在當日航班起飛前3小時完成所有報到及託運手續。

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▲機場捷運A3站目前有4家航空公司提供市區預辦登機服務。（圖／桃機提供）

桃機提醒，旅客要確認行李符合保安規定並通過安檢後才可離開，該項服務與A1站同樣免費，也未限制旅客必須搭乘桃園機場捷運，歡迎民眾多加利用。

不過，旅客仍須注意市區預辦登機服務不受理包含年齡12歲以下單獨旅行兒童、團體、攜帶寵物之旅客，且限制託運行李尺寸最長邊不超過70公分，長寬高總和不超過158公分，因各航空公司規定略有不同，如有任何疑慮，可先洽航空公司及機場公司官方網頁查詢確認，或預先撥打電話詢問，以免行程耽誤。

▲機場捷運A3站自1月31日起，啟用市區預辦登機及行李託運服務。（圖／桃機提供）

機場捷運A1站及A3站預辦登機服務

A1台北車站服務時間：

06：00~21：30

航空公司：

華航（CI）/華信（AE）

長榮（BR）/立榮（B7）

另國泰（CX）、國泰港龍（KA）、AirAsia （D7、AK、Z2、FD、DJ）為自助式無人化服務，僅提供自助報到及自助行李託運機服務；無法受理託運紙箱、雨傘、背包（行李包等軟包）、嬰兒車。如需查驗旅行文件等服務，請至機場航空公司櫃檯辦理。

A3新北產業園區站服務時間：

06：15~21：00



航空公司：

華航（CI）/華信（AE）

長榮（BR）/立榮（B7）

A1站、A3站預辦登機限制與注意事項：

1.僅限搭乘當日航班之旅客且需在班機起飛前3小時完成所有手續並確認行李通過安檢及符合保安規定後再行離開。

2.不受理年齡12歲以下單獨旅行兒童、團體、攜帶寵物之旅客。

3.託運行李尺寸最長邊不超過70公分、長寬高總和不超過158公分。

4.不受理超大超長行李及飛加拿大航班行李。