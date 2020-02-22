視障女搭捷運遭性騷　站務員竟回：妳又看不清長相，自己小心點…北捷警察出面了

記者柯振中、邱忠岳／台北報導

假借幫助的名義，竟伸出狼爪！台中一名重度視障的女子近日在臉書上哭訴，她日前在台北搭捷運時，拄著拐杖在路上行走，突然有名男子向她伸出援手，沒想到突然藉機伸出狼爪，讓她嚇傻告知站務員，不過站務員的回應讓她心灰意冷。對此，台北捷運警察也出面回應，已主動聯繫報案人，也有保留案發時的影像。

這名女子日前到台北回診，拄著拐杖走在捷運站時，突然有名男子上前問她「妳要去哪裡我帶妳」，讓她以為遇到好心人，告知對方目的地，沒想到對方接著從後方靠近她，用手抓住她的雙臂，讓她感到有點異常。

等到2人上了手扶梯，男子突然轉過來對著她，將她的手拉住，往下體摸去，讓女子當場嚇傻，馬上假裝打電話給朋友，隨後告知男子「有朋友要來接我」，但對方仍跟在後方，直到她出站後才消失。

▼視障女搭捷運遭騷擾，台北市捷運警察出面回應了。（圖／記者邱中岳翻攝）

女子隨後將這段恐怖的經歷告知北捷站務員，但站務員卻回應，女子沒有看清對方的長相，根本無從調查，「以後自己小心點」，讓她感到相當無奈，「一定有人會疑問為什麼要讓陌生人帶路？對於重度弱視的我們，常常會因為視野缺損或視差撞上別人、或走路速度慢影響他人，若有人協助引導會更方便。」

由於女子住在台中，若提告的話要跑到台北，有相當的難度，因此打算放棄提告，打電話詢問警局後，也得到「無法形容出對方特徵、長相，也沒有要提告，無法幫忙調閱監視器、無法報案」的答案，讓她感到心灰意冷。

這件事情在網路上發酵，台北捷運警察得知消息，主動聯繫這名遭到騷擾的女子，告知對方「有保留案發時的影像」，接下來會積極查證，如果女子願意報案，一定會依法究辦。

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