武漢鬆綁封城令…上午公布下午就撤銷　環時總編：不相信且不舒服

▲▼因應新冠肺炎疫情，湖北多地均已宣布封城。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

大陸武漢當局24日上午原本發出通告，允許部分人員申請離開武漢，但下午就宣告撤銷，引來外界質疑「朝令夕改」。官媒《環球日報》總編輯胡錫進也在微博上直言，中國民眾對於通告撤銷的說法「除了不太相信，還會覺得不舒服。」

武漢疫情防控指揮部24日上午發布第17號通告，內容鬆綁武漢封城令，提到「保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員，以及滯留在漢外地人員（以下簡稱出城人員）可以出城」。通告中強調，必須「錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則」，且必須是身體健康，沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀的人員才能申請。

不過到了同日下午，武漢疫情防控指揮部又發布第18號通告，指稱第17號通告是市指揮部轄下的交通防控組「未經指揮部研究和主要領導同志同意」便擅自發布，因此宣布將17號通告廢止，並且對相關人員進行「嚴肅的批評處理」。

消息一出，迅速引發外界質疑聲浪，就連《環球日報》總編輯胡錫也在微博上寫道，「一個疑問：交通組的膽子這麼大？他們就敢擅自使用疫情防控指揮部的名義發通告？」

胡錫進說，「當然如果情況就是這樣，防控指揮部的內部管理可是要大大加強了，重要的事，對武漢防控指揮部新通告的解釋，公眾除了不太相信，還會覺得有些不舒服。」

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