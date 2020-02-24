李問號召100位設籍馬祖黨員　兌現承諾籌備地方黨部

▲民進黨前立委候選人李問，兌現承諾留在馬祖深耕。（圖／李問提供，下同）



記者陶本和／台北報導

在2020大選中，民進黨挑戰連江縣立委的年輕世代李問，敗選後宣示留下來長期深耕；在選後一個多月，全台進入全面防疫的階段，他謹守承諾，一方面協助防疫，更號召100位設籍馬祖的黨員，積極籌備地方黨部。

李問在選戰期間，拒絕黨部建議的艱困選區，而是投入「更艱困」的馬祖立委選戰。雖然民進黨在馬祖沒有地方黨部的資源，但他憑赤手空拳，透過歡樂且創意的選戰方式，以新人之姿撥亂了地方一池春水。

不過，李問最終不敵國民黨立委陳雪生，但總統蔡英文在馬祖的得票數，也創下史上新高的紀錄。對此，李問當時除了在臉書承認敗選，恭喜陳雪生之外，更承諾會留在馬祖持續耕耘，提供更多服務。

在選後1個多月，全台力抗新冠肺炎疫情擴散之際，李問24日透過臉書指出，在選舉後，一方面協助防疫工作，也展開籌備民進黨連江縣地方黨部，一步步更接近目標，他要透過團隊的重組與新夥伴的加入，在馬祖與台北，同時進行籌備。

李問指出，23日早上，在獅子市場掃街發傳單，邀請更多鄉親跟我們一起實踐這個目標，「按規定，設立地方黨部需要100個設籍在馬祖的黨員。這次選舉中，馬祖有1,200多人投給小英總統，創下新高。我們邀請這些投給小英總統的朋友入黨，協助我們達成目標。」

李問表示，設立連江縣黨部，除了要更有效傳達馬祖鄉親的意見，更是向全國社會大眾展現執政團隊的決心，不分族群、不分地域，維護台澎金馬每一位民眾的權益。