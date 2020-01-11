蔡英文在馬祖得票率破20%！連江立委得票率成長5倍...李問：繼續深耕

【感謝馬祖鄉親支持鼓勵：展開籌備民進黨連江縣地方黨部】 大家好，我是馬祖區域立委候選人，李問，李小龍的李、葉問的問。 首先，我要恭喜陳雪生委員，希望他不負馬祖人的託付；我也要感謝這次所有候選人，一起在馬祖實踐了民主的典範。我的努力不夠，未能贏得勝選，也向所有感到失望的支持者抱歉。 這次選舉中，民進黨立委獲得票數成長，從上一次2008正式提名142票，這次在五個人參選的情況下，成長到這次706票，成長大約5倍。小英總統在馬祖票數更是拿到史上最高，從739成長到突破1,200票大關，得票率破20%。 這鼓舞我們繼續深耕馬祖。民進黨每次在馬祖的得票率都有所成長，但是如果有在地的組織持續耕耘，就能夠給民眾提供更多服務。 我也要感謝卓榮泰主席和羅文嘉秘書長，願意給年輕人一個機會。我的團隊同仁，這段時間跟著我在四鄉五島跑透透，大家都辛苦了。 【投入馬祖選戰，讓中央持續重視馬祖】 回顧這段過程，最印象深刻的是，去年我陪同羅秘書長和公關處謝雨利主任，到印度拜訪尊者達賴喇嘛，在機場時討論到馬祖參選的提議。 事實上，從去年年中，我多次婉拒秘書長的建議，在台北市或新北市參選的提案。但是後來提到馬祖時，我覺得在馬祖參選有特殊的意義，希望讓馬祖的政治中能有年輕世代的聲音，也希望能讓中央政府持續重視離島的建設發展。 所以我主動爭取在馬祖參選：馬祖是李問唯一的選擇。感謝羅秘書長和謝主任，一路對於馬祖的選戰提供建議與指導。 【行銷馬祖，團結台澎金馬】 選舉結果讓我知道，我做得還不夠好，還不能得到馬祖鄉親的託付。 這次我們打了一場不抹黑，健康、營養、正能量的選戰，也成功行銷馬祖的風光，讓更多人看見馬祖的美；也實踐「台澎金馬，團結一心」的精神，讓不同的黨派都一起重視馬祖的建設發展。 【與馬祖新世代持續努力】 這次選舉，我感受到馬祖還有許多需要努力的地方，這也是我選擇來到馬祖的原因。我仍然會深耕馬祖，持續為馬祖努力。 選後最關鍵的工作，是繼續替馬祖爭取建設發展，繼續期待馬祖進步。 馬祖的產業要提升，要替年輕人創造更多就業機會，更透過精緻的產品與良好的服務，為馬祖打造形象良好的地方品牌。 馬祖的教育要進步，為下一代提供更好的視野。 馬祖的觀光要進步，要推動更頻繁的國際交流，要躍上國際的舞台。 馬祖的政治要繼續為年輕人打開更多參與的空間。 這些工作，年輕世代的參與都不可或缺。 但是，為了持續讓馬祖能夠進步，並且反映民眾的需求，我們也必須深耕、努力。 【在地深耕，籌備連江縣民進黨黨部】 在此向所有朋友報告，我們將開始籌備成立民進黨在連江縣的地方黨部。目前連江縣是全國唯一一個沒有地方黨部的縣市。我們希望能讓中央政府和民進黨，有一個窗口，最直接瞭解馬祖民眾的需求，也鼓勵和培養年輕世代替馬祖服務。當兩黨都重視馬祖人的需求，促成政黨的兩家進駐與良性競爭，得利的將是全體百姓。 成立黨部並非一蹴可及，這會是一個漫長的路程，但是希望大家陪伴我一起走。 我誠摯邀請戶籍在馬祖的朋友，只要有興趣協助我成立連江縣地方黨部，歡迎現在就加入民進黨。我們的第一步，需要至少100個設籍在連江縣的黨員。請大家搜尋「民進黨 線上入黨」，有任何問題都歡迎跟李問的粉專聯繫，也可以跟我索取紙本入黨申請書。 【馬祖的未來，青年來發聲】 希望我的參選能拋磚引玉，讓年輕人發現投入公共事務其實很自然、也很有趣，未來我們還要繼續並肩同行，一起努力經營，讓馬祖越來越美麗。 我在九月的時候說了一句話： 「不要問我從哪裡來，要問馬祖往哪裡去」，這代表馬祖要看向未來，而不是停留在過去。 選前一天，我告訴大家：「馬祖的未來，青年來發聲」。而選舉過後，馬祖的年輕世代，也要持續發聲，持續為馬祖努力。 我是2020馬祖區域立委候選人，李問。謝謝大家，夏涼。我們一定會再見面。