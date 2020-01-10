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連江立委候選人政見一次看！曹爾忠、陳雪生換黨對決　政壇新血李問逆襲

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▲曹爾忠、陳雪生換黨對決　政壇新血李問逆襲。（圖／翻攝曹爾忠、陳雪生、李問臉書）

▲除了曹爾忠、陳雪生之外，民進黨新血李問也來爭奪立委。（圖／翻攝曹爾忠、陳雪生、李問臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020大選倒數1天，連江縣選區登記參選的5位候選人各出奇招，替自己拉票。國民黨在連江縣選區面臨分裂情形，黨員曹爾忠此次以「無黨籍」身分參選立委，與力拼連任的陳雪生正面對決。另外，相隔12年，民進黨此次也打年輕牌，派出年僅30歲的李問到連江選區搶奪立委席位。

以下為第10屆連江立委選舉5位候選人所提出的政見：

曹爾忠（無黨籍）：

曹爾忠強調，此次參選是義無反顧，將為青年出征、為馬祖再戰，讓馬祖終結老人政治。他表示，馬祖不是沒有人才，而是沒有出頭機會，並且強調「自己只當一屆」，下一屆立即由其他人接手，否則馬祖年輕人看不到未來。

曹爾忠承諾，一定在一年內完成兩家航空公司進駐、開通高雄航線，同時將票價降價。此外，他也主張，恢復軍公教退休俸、籌建兩岸和平大橋等，並且將召集專業人士組成土地委員會，協助所有民眾處理土地登記問題。

▼曹爾忠堅持「當選只做一屆」，終結老人政治。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

▲曹爾忠。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

陳雪生（國民黨）：

陳雪生指出，過去幾年陸續實現新臺馬輪購建、823慰助金發放、黃岐航線開通、各鄉港埠建設、梅石展演廳、縣民樂活體育館、緊急醫療及智慧城市建置等，未來將全力續推馬祖大橋、北竿機場改善及酒廠二廠擴建等經濟建設，且兩家航空公司進駐馬祖勢在必行。

陳雪生強調，這8年來馬祖是不是在進步中，大家有目共睹。他表示，南北竿跨海大橋跟北竿的3C機場，已經進入實質的綜合規劃階段，這兩個最大的工程會為馬祖的未來奠定基礎，為子孫奠定一個永續的基礎。

▼陳雪生強調，不是不重視世代交替，是希望先把階段性的任務完成。（圖／翻攝陳雪生臉書）

▲連江立委候選人陳雪生。（圖／翻攝陳雪生臉書）

李問（民進黨）：

李問此次提出的政見包括教育幼托、支持青年創業、醫療長照、完善交通建設、守護海洋資源、發展觀光文創，以及設立「總統府金門馬祖土地正義委員會」，讓中央重視解決馬祖土地問題等。

李問表示，自己參選能為馬祖選舉帶來正能量，像是因為特殊裝扮而有「氣球哥哥」、「淡菜男孩」的外號，就是希望創造新思維，用創意來行銷馬祖，除了希望在地選民能擺脫過去多年選舉恩怨，轉而支持年輕世代，也期許從中央到地方都能不分藍綠，一起關注馬祖的發展。

▼李問強調，支持年輕人，讓馬祖煥然一新，讓老年人享清福。（圖／翻攝李問臉書）

▲連江立委候選人李問。（圖／翻攝李問臉書）

王長明（無黨籍）：

王長明力倡民國47年823榮民就養，立法院早已三讀通過，民國90年1月1日開始實施，不能只發放慰助金。另外，他提到，再來是中央編兩億元預算，澈底解決馬祖土地問題，落實公平正義、還地於民。

據悉，走過軍事管制前後30多年的歲月，王長明希望能夠重建馬祖純樸、公正、公平的選風，並努力讓中央對馬祖更加重視。他強調，自己事街頭運動出身，一定會站在民眾這一邊，認為民意代表不宜選擇從公部門出身的人，不會維護民眾權益。

▼王長明在政見中強調，要重視弱勢。（圖／翻攝王長明臉書）

▲成立政治獻金專戶！前議員王長明角逐連江立委「為弱勢發聲」。（圖／翻攝王長明臉書）

李克焜（國會政黨聯盟）：

李克焜稱自己是電視台出身，認為馬祖沒有專屬的電視台，埋沒太多人才。他表示，首要就是改善交通，馬祖位於兩岸要衝，有很大的發展潛力，所以此屆特別來馬祖結緣，並且全力協助馬祖成立免稅特區、發展各項產業、塑造e化城市，成為旅遊貨物轉運站與國際接軌。

▼李克焜提出「舊城改造」計畫，期望讓馬祖變成最新的科技城市。（圖／翻攝李克焜臉書粉專）

▲第三勢力空降！連江立委候選人李克焜：讓馬祖變成最新的科技城市。（圖／翻攝李克焜臉書粉專）

►►第10屆連江立委選舉公報連結

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