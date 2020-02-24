入校量體溫、洗手教學…　侯友宜視察校園「六大防疫重點工作」





▲新北市長侯友宜視察校園防疫演練 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／新北報導

中小學開學日定在25日，新北市長侯友宜上午前往板橋區大觀國小視察校園防疫演練，共有六大防疫重點工作，盼家長們安心，並同時呼籲大家戴口罩、勤洗手、量體溫等，讓防疫滴水不漏。

侯友宜25日前往視察防疫，特別重視所有防疫工作細節，包括入校前的體溫測量、隔離規劃、體溫異常處理、洗手教育、入班注意事項、午餐防疫等六大防疫重點工作，並完成防疫演練手冊分發各校貫徹執行，請家長放心學童在校學習，今日學校防疫演練及防疫措施也會拍成影片傳給家長，讓家長清楚了解防疫作業流程，一起防疫作戰。

侯友宜強調，「防疫只有一個敵人，就是新冠肺炎，面對共同的敵人，中央跟地方一定要齊心齊力，中央採取任何步驟，地方一定全力支援，做到位、做好補位角色，甚至更要超前部署」。

侯友宜說，「身為地區指揮官，我瞭若指掌，目前新北市有5例，每一例的接觸史，每一例有多少居家隔離，每一例的就醫狀況，我完全掌握；該消毒的、該隔離的、該就醫的，接觸哪些人，侯友宜身為地區指揮官完全掌控，請市民安心，我們一定會做到精準到位」，全力做好防疫工作；也非常謝謝中央支持新北市提出的「居家檢疫關懷中心」，並在全國推廣施行。

「今日是開學前備課日，也是防疫備戰日」，侯友宜重申三級防護及健康五原則的重要性，籲請家長在家裡就幫學童量體溫，如有發燒並達37.5C就不要到校上課，這是防護的第一級。學校會做好第二級，在學生進校門為學生量測額溫，如果超過37.5度C，隔5分鐘後，會再量耳溫確認，只要超過或等於38度C，就要送保健室處理，並由校方通知家長帶去看醫生。第三級則是隨時監測教職、員工及學生健康情形。

校園防疫演練也特別加入學童營養午餐排隊打菜、用餐等防疫流程，尢其在學生用過午餐後，會再請班級導師幫學生量測體溫。侯友宜請家長安心，並呼籲大家確實做好三級防護，以及戴口罩、勤洗手、量體溫、保持教室通風、請家長自主健康管理「健康五原則」，讓防疫滴水不漏。

侯友宜強調，「尤其是勤洗手的五步驟、七技巧特別重要」，今天大觀國小演練入校體溫量測、體溫異常個案隔離處理、正確洗手五步驟、教室防疫準備與教育、午餐時刻防疫衛教，就特別在濕（打開水龍頭，淋濕雙手）、搓（抹上肥皂或洗手乳，手心、手背、指縫互相搓揉約 20 秒）、沖（用清水將手徹底沖洗乾淨）、捧（用雙手捧水，將水龍頭沖洗乾淨後，關閉水龍頭）、擦（用乾淨的毛巾或擦手紙擦乾）的第二步驟「搓」加入「內、外、夾、弓、大、立、腕」的洗手技巧。

小朋友在老師「內、外、夾、弓、大、立、腕」口訣要領的引導下，都能確實做到內（雙手的手心相互搓揉）、外（手心、手背相互搓揉）、夾（十指夾縫相互搓揉）、弓（手心與手指背相互搓揉）、大（大拇指與虎口）、立（手指立起與手心互相搓揉指尖）、腕（不要忘記手腕）。

侯友宜表示，每間教室也備有漂白水、酒精、額溫槍，甚至備用口罩等防疫物資，給學生的備用口罩，不是每人一片，而是碰到需要、緊急狀況或不夠用或忘了帶的時候，會隨時提供；也希望家長在學生書包裡能夠備用一個口罩，以應不時之需，以及為孩子準備手帕，以供洗手後擦乾。

對於媒體提問「現在是不是有限制公務人員出國的情況？」侯友宜表示，是採取既彈性又嚴格的原則管理，並指示所屬，非必要，不要到第二級、第三級高風險疫情的國家，尤其身為第一線公務人員更要嚴格遵守。

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