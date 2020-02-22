開學前夕搶先六都　中市府免費為全市校車、幼兒園車消毒

▲台中市教育局長楊振昇說明校車全面消毒相關作法。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

高中以下學校25日開學，校車是不容忽視的防疫重點，台中市政府繼加碼發放學童口罩、校園全面消毒之後，22日更率六都之先，針對高中以下學校校車、幼兒園幼童專用車及補習班接送等，提供全面且免費消毒服務，讓學生安心搭乘。

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▲▼台中市政府為校車內外仔細消毒。

教育局長楊振昇表示，市府跨局處積極進行各項衛教、物資發放和消毒工作，連載送學生的接駁車輛也不容忽視，除了要求各校平日加強車輛清潔消毒外，今、明2天更提供免費消毒服務，希望學生從出門上學到放學返家，全程更放心，避免任何感染風險。

「不僅免費還全面！」環保局長吳志超說明，針對校車消毒防疫作為，以小娃娃車為例，除了小朋友上車之前、坐下位置後，會觸摸到的地方之外，司機開門的把手、接小朋友的老師所觸摸到的地方也不放過；遊覽車型的校車，則針對駕駛座、駕駛盤、把手，車內中央走道、上頭的手把、連不見得用到的逃生門，只要身體會接觸到的地方都會消毒。

▲停車場擺滿近百輛校車，等待消毒。

吉兒寶幼兒園負責人何小姐表示，私立幼稚園已開學2個禮拜，娃娃車發車前、發車後都有做好防疫工作，感謝市府提供這麼細緻的服務，讓吉兒寶238位學生家長放心；吉瑞福教育機構負責人劉先生表示，交通車是最重要的關鍵，感謝市府協助把車輛裡外都整理得非常乾淨，讓孩子放心、家長安心。

教育局表示，校(專)車駕駛必須配戴口罩，學校指派隨車老師或學生車隊長，在司機及學生上車前，以額溫槍逐一量測體溫，如果額溫高於37.5度，不得搭乘並通報家長接回，教育局強調，防疫期間應落實每日在家自主體溫量測，如有疑似發燒、呼吸道不適等症狀者，儘速由家長陪同就醫並在家休養，避免上學及搭乘校(專)車，保障自身與他人健康。

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