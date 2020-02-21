陳時中、潘文忠寫信給家長　教室消毒了、645萬片口罩備好了！

▲教育部表示，寒假期間各校已著手進行環境消毒，請家長放心。（圖／記者林育綾攝）

記者崔至雲／台北報導

開學在即，許多家長師長都在擔心新冠肺炎（COVID-19）對學生的影響，衛福部部長陳時中與教育部長潘文忠特別在開學前寫了一封「衛生福利部和教育部致家長的一封信」。信中提到，寒假期間各校已著手進行環境消毒，另外，20日起，政府已將12歲以下單次可以購買的兒童口罩增加為4片，請家長放心。

信中提到，為了給小孩健康的學習環境，寒假延長這段期間，各校已著手進行環境的整理，另外，從宣布延後開學開始，教育部緊鑼密鼓的準備物資，提供645萬片的口罩、8.4萬公升的酒精、2.5萬支額溫槍作為備用物資，從2/2起開始配送，並陸續到達各縣市的據點，讓各級學校能夠在開學前請領。

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▲衛服部部長陳時中和教育部部長潘文忠，今天聯手發表「衛生福利部和教育部致家長的一封信」。（圖／教育部提供）

依照中央流行疫情指揮中心發布，目前口罩使用的時機為出入醫療院所、有呼吸道症狀、身體不適的人才需要配戴；2/20日起，政府已將12歲以下單次可以購買的兒童口罩增加為4片，藥局、衛生所每天的兒童口罩配額也從50片提升為200片，也請各位家長放心。

同時也呼籲家長，在孩子上學前，協助確認孩子的身體健康狀況，有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，主動告訴學校，並帶孩子就醫，讓孩子在家休息；進入校園後如果出現症狀，學校會協助安置照顧學生，並連繋家長。





▲教育部表示，防疫物資都備妥了，請家長放心。（圖／教育部提供）