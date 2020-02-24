「新冠肺炎確診30例」1死亡、5出院　累計通報2049個案！

▲中央流行疫情指揮中心。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

根據中央流行疫情指揮中心今（24）日統計，昨（23）日國內新增14例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,049個案，含30名確診（今日新增案29、30）、1,984名排除，餘隔離檢驗中（25名初驗陰性、其餘待檢驗）。而目前30名確診個案中，1名死亡、5名已出院、其餘個案持續住院隔離中。

指揮官陳時中指出，目前國際間累計2,110例確診病例，分布於30個國家/地區；病例數以韓國763例、日本鑽石公主號644例(含本國籍5例)、日本147例、義大利132例及新加坡89例為多；病例中25例死亡，其中伊朗8例，韓國7例，鑽石公主號3例，義大利、香港各2例，菲律賓、法國、日本各1例。

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而依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診77,150例，較前日新增409例，其中9,915例重症，2,592例死亡。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。