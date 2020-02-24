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限時28天！麥當勞經典「培根大麥克」、「無敵大麥克」重磅回歸了

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▲▼麥當勞大麥克系列限時回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞經典大麥克限時回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

10大美味漢堡第一名、年銷千萬顆的大麥克回來了！人氣連鎖速食店麥當勞宣布，2款超夯「培根大麥克」、「無敵大麥克」即將於2月26日起至3月24日重磅回歸，鐵粉這次要把握機會吃一波。另即日起至3月2日止，麥當勞也和「早餐小隊長」盧廣仲合作推出「麥擱睏起床舞」，只要模仿上傳IG就能抽30天免費早餐豬肉滿福堡加蛋。

▲▼麥當勞大麥克系列限時回歸。（圖／業者提供）

▲無敵大麥克、培根大麥克26日重磅登場。

麥當勞經典漢堡「大麥克」自推出後就擄獲一票漢堡控的心，以4層多汁牛肉搭配新鮮生菜、酸黃瓜，最後淋上大麥克獨家醬料，每一口都是美味，去年更以培根入堡變身「培根大麥克」，使用雙層牛肉加上煙燻厚切培根搭配大麥克醬，再次掀起話題，而這2款組合將在2月26日起至3月24日重磅回歸，時間先記好怒吃一波。

▲▼麥當勞大麥克系列限時回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞攜手盧廣仲推出「麥擱睏起床舞」。

另麥當勞的經典早餐絕對也是不少人早餐選擇之一，此次攜手「早餐小隊長」盧廣仲推出「麥擱睏起床舞」，就是要號召民眾一起動起來，即日起至3月2日止，只要一起跳起來並在IG分享且hashtag「麥當勞」以及「麥擱睏吃早餐」，就有機會獲得30天份、麥當勞最經典的豬肉滿福堡加蛋，一共抽出30名幸運兒。

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