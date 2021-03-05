買1送1、點心免費吃！SUBWAY「美味激省券」來了　加碼推百元套餐

▲SUBWAY祭2大優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

潛艇堡控準備開吃！人氣速食連鎖品牌「SUBWAY」宣布祭出2大優惠，其中，最吸睛的就是買1送1了，3月15日起可直接在門市領「美味激省券」，不僅有紅茶、咖啡買1送1，還有點心免費送等超值組合，而15日至19還有限時5天的百元限定套餐，把握機會搶吃；而麥當勞即日起連6天也在「LINE酷券」推McCafé咖啡買1送1活動。

▲連5天推百元套餐組合。

為回饋廣大消費者，SUBWAY強勢推出2大優惠活動，通通準時在3月15日開跑，其中，必收這張「美味激省券」，裡頭可是有多樣品項買1送1、買指定餐點送人氣點心、潛艇堡加價再升級等共16樣優惠，15日起即可至各門市索取，並於3月22日起至4月30日限時使用，另15日起至19日還有買30元冷飲就可用70元加購選雞系列6吋潛艇堡，只要百元就可爽吃限定套餐，讓小資族也能省一波。

▲麥當勞McCafé咖啡買1送1。

除外，看準台人1年喝掉28.5億杯咖啡，麥當勞也攜手「LINE酷券」推出買1送1活動，即日起至7日只要在「LINE酷券」購買McCafé中杯特選那堤或特選黑咖啡即享買1送1優惠，而3月8日至10日則加碼推「送禮給好友、McCafé再招待1杯」的1+1優惠，同樣購買上述指定品項1杯送給LINE好友，自己也可立即免費獲得同品項1杯，連6天把握機會開喝。

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