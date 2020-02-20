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Galaxy Z Flip首波銷售一空　新一輪開賣將在明日啟動

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▲三星在奧斯卡頒獎典禮公開折疊螢幕手機Galaxy Z Flip宣傳片。（圖／YouTube）

▲Galaxy Z Flip才剛推出就相當搶手。（圖／YouTube）

記者謝仁傑／綜合報導

三星的Galaxy Z Flip是首款使用玻璃螢幕的摺疊手機，12日一推出，就受到市場熱烈歡迎，相當搶手。根據外媒報導，三星昨日表示，目前預購的Z Flip已在網路上全部售出，第二波開賣將從明（21）日起在實體通路販售。

台灣三星也有在台灣發售Galaxy Z Flip，顏色有頑美紫、頑美黑二款，13至17日這段期間已經提前在三星體驗館、三星智慧館，以及三星商城開放預購，台灣三星說，三星商城不到6小時就搶購一空，實體通路則是在18日銷售完畢。

21日起，Galaxy Z Flip將於全台指定通路限量上市，消費者可享有指定機款舊換新加碼現折3,000元、星級螢幕維修禮遇、一年延長保固等服務。

三星是於上週五在美、韓等12個地區開賣Galaxy Z Flip，售價新台幣4萬8,880元。Z Flip是三星繼Galaxy Fold之後的第二款摺疊手機，具有翻蓋設計，採用6.7吋的可彎曲螢幕，且由超薄玻璃構成。玻璃螢幕不像塑料螢幕那樣容易受損，除了耐用度較高，也有更好的手感。

對於目前全球售出多少支Galaxy Z Flip，三星沒有透露。
 

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