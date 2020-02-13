疫情影響三星手機在台供貨？　台灣三星：第一季不會有影響

▲台灣三星認為，即便武漢肺炎疫情延燒，但不會影響該公司在台灣第一季的供貨表現。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子近期推出了最新Galaxy S20系列與Galaxy Z Flip等機款，不過有不少台灣消費者擔心，三星剛好在新冠肺炎疫情發生的時間點推出新機，是否會影響在台灣的供貨？對此，台灣三星副總經理陳啟蒙指出，面對這次的疫情，三星已經做好充分準備，因此可以跟消費者保證第一季供貨不會有影響。

陳啟蒙表示，台灣這邊的銷售會與總部爭取最大支援，就目前為止都是正常進貨中，短時間來說，三星對於台灣市場有一定的信心，因此會繼續供貨；就長時間來說，則是希望這波疫情可以早日結束。

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另一方面，台灣三星在今（13）日宣布Galaxy Z Flip將於2/21正式在台灣上市，相較於前一代的摺疊手機Galaxy Fold，Galaxy Z Flip台灣上市的時間提前相當多，也讓人不免好奇為什麼這次會提前這麼多？

陳啟蒙指出，先前Galaxy Fold在台灣上市後，以相當快的速度銷售完畢，讓三星對於摺疊手機在台銷售具有相當的信心，雖然這次台灣仍算是Galaxy Fold第二波上市的國家，但事實上與第一波上市國家也僅差了7天，由此可知總部對於台灣銷售具有信心。