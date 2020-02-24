陸企業復工吹「降薪潮」　員工每月5天無薪假...薪資減少25%

▲ 受到疫情影響，許多企業復工後祭出「降薪政策」。（示意圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在大陸延燒，不少企業因面臨財務壓力，在復工後陸續祭出「降薪政策」，像是將員工薪資全部調降30％，或是推出每個月5天無薪假等措施。甚至還有高層主管主動將薪資降為0，希望幫助公司盡快度過黑暗期。

綜合陸媒報導，受到疫情影響，大陸企業最近迎來第一波降薪潮，一項針對995家中小企業的問卷顯示，62.78%的企業認為「員工工資及五險一金」是疫情期間企業主要的支出壓力，因此，就有22.43%選擇「減員降薪」來應付現金流短缺的問題。

互聯網公司員工趙晴提到，「我們公司也開始降薪了，公司告訴我們17號開始上班，同時全員降薪30%，停工期只發基本工資，全年不再調薪，如果誰無法接受，可以選擇辭職。」

金融管理龍頭之一的「諾亞財富集團」也在17日復工後向全體員工發送了一封「全員戰『疫』倡議書」，告知員工「疫情期間，每月有5個工作日無薪休假，計算下來，每名員工每個月至少減少了四分之一的薪水。

▲ 諾亞財富集團向員工發送 「全員戰『疫』倡議書」 。（圖／翻攝自微信公眾號「投資界」）

除此之外，集團A+類核心管理層降薪40％，A類高管降薪30％，海外高管可以提請無薪休假，就連3位董事汪靜波、殷哲、章嘉玉也主動申請零支薪「共體時艱」。消息一出，立刻在金融圈引起一陣熱議。

知名教育公司「松鼠AI」創始人栗浩洋15日宣布，全體員工1月統一打5折，2月到6月的薪資通通打3.5折，至於核心高層人員則「零工資」。栗浩洋指出，本來夠活2年的賬上3.2億現金，在沒收入的前提下只夠支撐6個月，於是他決定做壞人，以全員降薪的方式來救援公司。

▲ 62.78%的企業認為，「員工工資」是疫情期間公司主要的支出壓力。（圖／翻攝 中新網）

為了幫助公司度過難關，部分企業員工開始請願「自動降薪」，像是木屋燒烤的員工就自發性組織了「薪資減半」運動。對此，創辦人陳政軍表示，「很擔心員工是因為被道德綁架，才會自願減薪，但考量到目前公司情況，這一次我選擇當個狗熊，接納這個請求。」

不過面對薪資縮水，更多企業的員工是有苦難言，一位微博博主就談到，自這波降薪潮開始後，他已經至少收到了幾十封私訊，詢問他工資縮水、老闆降薪應該怎麼辦？還有員工抱怨，「幾乎每一間公司都在說『降薪』、『共度難關』的事，不過這對餐飲業來說實在很艱難，有的公司明顯就是在跟風降薪、跟風裁員，其實說白了就只是想趁機降低人事成本罷了。」儘管對於降薪政策不滿，不過大部分人想起身上背負的龐大房貸壓力，最後也還是只能咬緊牙關、繼續堅持，不敢輕易離職。

▼ 房貸壓力讓基層員工不敢輕易辭職。（示意圖／取自pakutaso）