大甲媽3/19如期遶境　鎮瀾宮副董鄭銘坤：相信蔡政府防疫措施

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，如期遶境，相信蔡政府防疫措施。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情未曾減緩，外界擔憂每年上百萬人參與進香的大甲媽祖遶境活動會造成群聚感染，要求考慮停辦，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤24日表示，「人怕人、驚死人」，什麼都不用做了，鎮瀾宮會做好一切防疫必要措施，呼籲信徒多出來曬太陽，台灣的疫情控制得很好，大家要相信蔡政府。

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隨著大甲媽遶境日期越來越近，部份醫生、民代和網友們都在鎮瀾宮臉書留言希望停辦，防疫優先，對此，鄭銘坤說，台灣所有學校明天就要開學，每天搭捷運、高鐵的人次也都上百萬，菜市場更是擠滿買菜人潮，這些公共場合，政府都沒在怕了，他認為有人擔憂太多。

▲▼鎮瀾宮發給信徒防疫注意事項。

鄭說，這次的武漢肺炎，各國都是災情慘重，但是如果依照比例，其實台灣控制得很好，而大甲媽進香是百年活動，多數都在室外，台灣人有理智、有水準，一定會把衛生、環保都做得很好，他也要大家相信蔡政府的防疫措施。

鎮瀾宮已經聯絡所有的點心站，要確實做好環保、衛生工作，鄭建議信徒們隨身攜帶鋼杯，他以當兵為例，早上刷牙用鋼杯，中午吃飯用鋼杯，晚上吃泡麵也是用同一個鋼杯，鋼杯很好用

，還有，以往吃飯時，都是自己打菜，難免會噴出口水，今年可能會用小便當盒裝，或是由工作人員代為打菜，很多用餐細節，董事會都還在研究。

在進香路線，所經過的彰化、雲林、嘉義等宮廟，每條路線、每輛工作車都會消毒，每個工作人員每天也都會量3次體溫，新港奉天宮還為了這次防疫，開過3次會議，要進入新港，都會先通過噴霧消毒，務必做到防疫滴水不漏，他也相信這次大甲媽、新港媽會合力辦得更好。

鄭提醒信徒，身體健康才參加，身體有一些不適就不要硬來，尊重別人，尊重自己，3月天氣炎熱，大家應該要多出來走走。

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