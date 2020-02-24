每天200件↑退、改票糾紛　民航局找國籍航空放寬規定「協商未果」

▲近來票務糾紛件數暴增，民航局協調航空公司放寬改、退票規定。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情打亂航班，影響許多民眾出國行程，也引發與航空公司的退票糾紛。在接獲數千件民眾投訴陳情案件後，民航局日前行文給航空公司，協請業者放寬退、改票規定，今（24）日也找來國籍航空業者開會溝通，不過，尚無具體結論。

因應疫情影響，民航局最近一周每天接獲逾200件、已累積數千件的民眾陳情案件，多與退票、改票有關，因此日前行文給各航空公司，協請業者放寬改、退票規定，希望柔性勸導業者共體時艱。

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▲疫情大亂航班，衍生許多民眾與航空公司的改、退票糾紛。（圖／記者李毓康攝）

民航局今找來包含華航、華信、台灣虎航及長榮航空等國籍航空業者對此事進行討論，希望能協調出兼顧企業與消費者的處理方式。不過，據了解，今日討論結束後，尚無具體結論，業者認為仍需評估。

另一方面，由於近來桃園機場旅運量暴跌，航空產業也深受衝擊，交通部已規劃航空業紓困案，除減收降落費、土地使用費外，國內線各項收費也可延後4個月繳納，且取消補貼門檻，運量減少幾成就補助幾成，該案可回溯至今年2月適用。