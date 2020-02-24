「血友病童」母急救孩子！　館長一看怒了：台灣資源就是這樣浪費

記者趙蔡州／綜合報導

前外交官劉仕傑在臉書爆料，滯陸「血友病童」是大陸國籍，並非台灣國籍，消息在社會掀起軒然大波。「館長」陳之漢23日晚間表示，（病童媽媽）嫁給台灣人取得身分證，離婚再嫁給中國人，生下小孩登記大陸籍，一個月燒台灣健保165萬，再來批台灣爛，「你我台灣人的資源，就是這樣被消耗。」晚間陸委會發聲明澄清，血友病童及生父都是中華民國籍。

「館長」陳之漢在臉書表示，（病童媽媽）嫁給台灣人取得身分證，離婚再嫁給大陸人，生下小孩也登記大陸籍（陸委會已澄清，小孩為台灣籍），接著每月燒台灣健保165萬，台灣的資源就是這樣被消耗，「台灣人啊，你知道健保一直虧損嗎，必須禁止居留可以使用健保，希望各位立委儘速立法，保障台灣人。」

文章分享後，立刻引起網友熱烈討論，有人說「說白了，藥大陸也有，為什麼不在大陸拿，因為沒有健保補助啊」、「感謝館長幫台灣人發聲」、「支持修法」、「支持修法，保障真正台灣人」、「這群人真是了不起，需要幫忙時就喊要台灣的幫忙，然後平常就說台灣的不是。」

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▲館長表示，「希望各位立委儘速立法，保障台灣人。」（圖／翻攝自館長YouTube）

據悉，前外交官劉仕傑23日在臉書爆料，滯陸「血友病童」是大陸國籍，並非台灣國籍，「他是徹頭徹尾的大陸人」。陸委會發言人邱垂正表示，血友病童及生父都是中華民國籍，中配馬姓女子依親多年，也已取得中華民國身分證。

據了解，男童在台灣生活時，由生父負責照顧生活起居，前陣子兩岸聯合送藥時，也是生父幫忙領藥，馬女與男童生父離婚後，雙方仍保持密切聯繫，同時也會提供經濟援助。