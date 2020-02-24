重新上線給民眾查！疾管署公開確診分布圖…莊人祥出面解釋原因

▲疾管署副署長莊人祥出面表示，公開新冠肺炎地理位置分布圖後，民眾也不要過度驚慌。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中、趙于婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在台確診病例增至28例，衛福部疾管署也為此啟動「傳染病統計資料查詢系統」，將第一例至第二十六例的位置公布，其中以台北市出現7例為最多。對此，副署長莊人祥表示，一開始出現的病例大多為境外移入，都直接從機場送到醫院，沒有進入社區，民眾不必恐慌。

衛福部疾管署23日在「傳染病統計資料查詢系統」新增了新冠肺炎查詢的地理位置分布圖，可以透過一張圖表了解全台各縣市共有多少人罹患新冠肺炎。根據統計資料，目前全台灣共有9縣市傳出新冠肺炎案例，由北至南分別是新北市、台北市、宜蘭縣、桃園市、台中市、南投縣、彰化縣、台南市以及高雄市，其中以台北確診的7例最多。

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▼新冠肺炎的本土案例、境外移入的數量，點圖可放大。（圖／翻攝疾管署）

對此，疾管署副署長莊人祥表示，台灣一開始的病例大多是境外移入，都直接從機場送到醫院，沒有進入社區，因此網站顯示的患者居住地不代表會造成社區疫情，民眾不要驚慌。

他提到，一般而言，法定傳染病的病例、地理資訊等資料本來就是公開資料，但彰化有對夫妻確診，而當時新冠肺炎病例數較少，個案容易被比對出來，所以先關掉網站的公布數據，目前病例增加到一定的程度，因此開放確診患者的居住縣市資訊，提供民眾查詢，未來也會每日定時更新。

依據網站資訊，目前台灣新冠肺炎的本土案例共有10例，其中最多為彰化，共確診了4例，再來則是新北市，共有3例本土案例確診。而境外移入則有16例，以台北市的7例最多，其次則是高雄市、台中市，分別確診2例。

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