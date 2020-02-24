找老公就選這4個星座男！交往前後始終如一　愛照顧、耍浪漫寵壞另一半

▲這4個星座男超寵另一半，而且不論交往前後都始終如一，身為他們的伴侶可是會羨煞旁人。（圖／翻攝自Pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

男生在追求的時候話都說得很好聽，整天噓寒問暖、隨傳隨到。女生想要什麼話都還沒說，男生就像會讀心術一樣主動獻上，種種甜蜜舉動把女生捧在手掌心疼愛；一旦追到手後，很多貼心就變了調……不過不能一竿子打翻天下所有男子，《星座好朋友》就整理出4個星座男，不論追求時還是交往後，都始終如一把另一半寵得無法無天，快來看看是哪4個星座。

巨蟹男

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巨蟹男不是甜言蜜語風格，他們會以行動表示對另一半的愛，貼心行為透露他們的心──對愛情很專一又充滿責任感。巨蟹男不介意自己在關係中的地位比較低，他們喜歡照顧人，也喜歡被依賴的感覺，所以只要女友開心，所有要求通通使命必達。想當女王的女孩們，巨蟹男就是最佳騎士。

雙魚男

容易情感氾濫的雙魚男非常渴望愛情，如果好不容易找到一個可以守護的女人，他們的感情會放得很深。內心戲為伊人演好演滿，女生只要一個眼神，雙魚男可以編出一段史詩級的淒美愛情故事，這就是他們表達愛的方式，立志要讓另一半變成全世界最幸福、最令人羨慕的女主角！

天秤男

天秤男的個性相當平易近人，再加上觀察力不錯，能順利親近自己喜歡的人，也很懂女生的心，算得上是天生的戀愛達人。擁有天生優勢還不夠，天秤男後天還很認真談戀愛，特別喜歡給對方製造一些小驚喜，女生要的浪漫他都一一滿足，讓另一半永遠都充滿新鮮感。

牡羊男

陽光帥氣牡羊男就是一個大男孩，單純的他們藏不住情緒，想什麼都清清楚楚寫在臉上了，談起戀愛尤其傻氣。女孩不用費心猜他們的心思，因為不管女友做什麼，在他們眼裡都像是天使一樣，挨罵也覺得像唱歌那樣好聽。被牡羊男愛上，等於得到一段轟轟烈烈的愛情，擁有一個這樣為愛痴狂的男人，還有什麼好不滿足的呢。