好想跟他們一樣！「老少通吃」TOP4星座　魅力無窮人氣爆棚

▲想要擁有好的人際關係，討喜程度相當重要。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

比起顏值，討喜程度其實更為重要，討喜的人不論到哪都相當受歡迎，擁有非常多的粉絲，科技紫微網整理出「老少通吃」TOP4星座，快來看看討喜王怎麼當！

TOP1：天蠍座

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最神秘也最沈默的天蠍座，其實對自己有著滿滿的自信，人都會有迷惘的時候，不過天蠍往往對自己有著滿滿的自信，知道自己要什麼、如何去達成，而且會有一種掌控一切的從容感，這種能量讓天蠍能夠吸引到各種年齡層的粉絲，就算不帶感情成分，對天蠍抱有景仰、敬佩的人還是很多。

TOP 2：巨蟹座



天生具有母性情懷的巨蟹座，隨時都散發出一種令人感到安心的氣息！比他們年少的人，總是情不自禁的想要靠近，吸取更多溫暖，而與生俱來的似水柔情，又能令年長的人激發出想要保護的慾望，無論老少都想跟他親近，說巨蟹老少通吃，絕不誇張。

TOP 3：水瓶座

交遊廣闊的水瓶座，可以擁有年齡差距很大的朋友，而且相處起來都非常的和諧，完全不會存在代溝的問題，再來因為水瓶洞察力強，會跟對方聊感興趣的話題，因此與水瓶當朋友，時不時會為他們神來一筆的巧思發出讚嘆，總能在簡單的氛圍中展現出與眾不同的個性，讓人想要和他們一樣靈活聰明，討人喜歡。

TOP 4：射手座

跟著射手玩樂，不僅能將心中憂愁的烏雲一掃而光，他們舉手投足間流露出的愜意，也會使你情不自禁的跟著欣喜，射手的魅力，不是耀眼非凡的轟轟烈烈，好似行雲流水的風輕雲淡，能輕易打開你的心扉，撫平你不安的悸動，引導你向著最美的地帶前進，不管你和射手的年齡是否相差一大截，都會無法克制的欣賞上他們揮灑自如的人生態度。