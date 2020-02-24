食材超商都有賣！地方媽媽必學百道「晨光土司料理」　投票就抽2萬元儲值金

▲趁著去7-11選購晨光土司時一次把食材全買齊，在家一起做出各種土司料理吧！（圖／翻攝自晨光料理大賽活動網頁，下皆同）

消費中心／綜合報導

一日之計在於晨，如果一早醒來能享用到熱騰騰、美味的早餐，絕對是讓一天飽滿精神的來源。而被列入最愛的早餐種類一定會有「土司料理」這一項，只要吃到鬆軟、Q彈土司配上各種內餡，絕對讓早餐充滿期待。但每次都吃土司夾肉片、或是果醬土司的料理方式，偶爾也想嚐嚐新吃法。對此，晨光土司舉辦《晨光料理大賽》，讓小七門市端出人氣商品「晨光土司」，做出各種創意料理，就是要顛覆你對土司的想像。

很多出乎意料的作品，在小七都能買到全部的食材，可以發揮想像力幫土司華麗變身、又能滿足味蕾，重點是在家裡就能安心做料理，做完十分有成就感。

▲南京店的晨光土司塔暫時拿下最高票數（圖左），食材全部都在超商內就可以買到。

《晨光料理大賽》賽況激烈，其中以南京店祭出的「晨光土司塔」暫居第一，將7-11就可以買到的各式熟食例如香酥雞塊、韓式風味炸雞等，搭配著晨光土司一層一層疊上去，再配上生菜就完成一道看起來超厚實滿足，吃起來也超幸福的「晨光土司塔」，而且巨無霸30公分土司塔的模樣，小孩看了也一定超興奮；第二名為新奇美店的「氣炸法國土司」拿下，使用時下最夯的氣炸鍋，將晨光土司雙面沾上蛋液，等到吸收飽滿後再丟入氣炸鍋，出爐後外酥內嫩的法國土司就完成，再配上冰淇淋、水果就是一道超奢侈的下午茶；第三名則由首都店帶來的「發財板」，利用超商本身就有販售的食材，將其攪拌均勻後放在土司上，喜歡帶點甜味的話就可以選用莓果核桃土司，讓餐點變得豐盛、可口。

▲暫居第二名為新奇美店的「氣炸法國土司」，使用時下最夯的氣炸鍋，出爐後外酥內嫩超誘人。

此外，還有許多料理也都超有創意、超吸睛，例如景鑽店的「冠軍，非我莫屬（鼠）」就將熱狗前後包上起司，做成鞭炮的樣子，再將晨光土司用草莓將裝飾成紅色，寫上大大的春字，模樣吉祥又討喜，讓人看了就食指大動；而馬武督店端出的「寶貝球」料理，先將晨光土司壓成圓形，再放入蒸過的地瓜餡，用草莓醬將土司上色，最後放上海苔裝飾，超適合親子一起動手同樂，嚐起來又多了甜甜的幸福感。

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▼暫居第三名發財板使用晨光土司搭配上超商就買得到的食材，輕鬆就能端出豐富料理。

▼景鑽店端出的「冠軍，非我莫屬（鼠）」利用晨光土司以及香腸，做出鞭炮形狀的創意料理。

▼馬武督店端出的「寶貝球」料理也獨具創意。

這麼多的創意料理，地方媽媽絕對要快點筆記，學下來在家親手做餐點，享受土司料理好美味，從正餐、點心到甜點樣樣都有，學起來後每天都可換口味，絕不會吃到重複的土司料理。此外，只要到活動網站投下你心中最具創意的料理是哪一道，就有機會抽中icash2.0儲值金，從2千元到最高2萬元，超熱情大放送，直接省下購買食材的費用，還有週週抽500名「晨光獎」嚴選土司1包，讓香醇Q彈的晨光土司陪你度過每個活力早晨。

看了這麼多晨光土司料理，有沒有技癢想要秀一手？7-11人氣商品「晨光土司」以糯米種美味甘甜工法，製作出簡單卻又不簡單的美味土司，柔軟Q彈的口感，咬下去是甘甜的香氣，是消費者心目中經典好味道。除了白土司以外，還有奶油土司、葡萄土司、莓果核桃土司口味等任你挑選，只要利用晨光土司簡單搭配食材，就能創造出屬於自己的「晨光料理」。

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