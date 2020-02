為迎川普「全國大掃除」！印度網友開酸：他應該天天來訪

實習記者陳妙津/綜合報導

為了歡迎將在24日訪問的美國總統川普,印度舉國動員,不僅街頭高掛川普看板、舉辦歡迎集會迎接、藝術表演等,還出動清潔大軍沿路清理街道,粉刷破舊的市容,誇張的迎接排場也讓印度民眾不滿吐槽,認為維持市區整潔美觀是政府本該負擔的責任,而非在有他國元首來時才做做樣子。

據RT電視台報導,美國總統川普將在夫人梅蘭妮亞陪同下,於24、25兩日在印度進行2天參訪行程,預計美印雙方將會在這次參訪中進行貿易談判,因為過去一個月內,兩國曾針對相互徵收的報復性關稅進行多次談判,但始終沒有達成協議。美國智庫戰略與國際研究中心印度專家羅素則表示,若雙方沒有達成大範圍的貿易協議,還是可能會宣布一些具體貿易措施。

▲為了川普即將在24日來訪印度古吉拉特邦,地方政府築起圍牆擋住貧民窟,並表示這有「美化市容」的功用。(圖/達志影像/美聯社)



為了迎接川普到來,印度官方不惜重本大搞「面子工程」,決心在短時間內呈現最好的一面,印度街頭因此出現大批臨時工清掃路面,並修補安全島、公共設施等等,讓市容煥然一新。由於川普歡迎會即將在總理莫迪的政治發跡地古吉拉特邦(Gujarat)大城阿默達巴德(Ahmedabad)舉行,居住在板球體育館會場附近的貧民窟居民因此紛紛把握機會找到工作。

