　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為迎川普「全國大掃除」！印度網友開酸：他應該天天來訪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者陳妙津／綜合報導

為了歡迎將在24日訪問的美國總統川普，印度舉國動員，不僅街頭高掛川普看板、舉辦歡迎集會迎接、藝術表演等，還出動清潔大軍沿路清理街道，粉刷破舊的市容，誇張的迎接排場也讓印度民眾不滿吐槽，認為維持市區整潔美觀是政府本該負擔的責任，而非在有他國元首來時才做做樣子。

據RT電視台報導，美國總統川普將在夫人梅蘭妮亞陪同下，於24、25兩日在印度進行2天參訪行程，預計美印雙方將會在這次參訪中進行貿易談判，因為過去一個月內，兩國曾針對相互徵收的報復性關稅進行多次談判，但始終沒有達成協議。美國智庫戰略與國際研究中心印度專家羅素則表示，若雙方沒有達成大範圍的貿易協議，還是可能會宣布一些具體貿易措施。

▲▼ 川普,印度,圍牆,Gujarat。（圖／達志影像／美聯社）

▲為了川普即將在24日來訪印度古吉拉特邦，地方政府築起圍牆擋住貧民窟，並表示這有「美化市容」的功用。（圖／達志影像／美聯社）

為了迎接川普到來，印度官方不惜重本大搞「面子工程」，決心在短時間內呈現最好的一面，印度街頭因此出現大批臨時工清掃路面，並修補安全島、公共設施等等，讓市容煥然一新。由於川普歡迎會即將在總理莫迪的政治發跡地古吉拉特邦（Gujarat）大城阿默達巴德（Ahmedabad）舉行，居住在板球體育館會場附近的貧民窟居民因此紛紛把握機會找到工作。

當地貧民窟婦女Urmilaben Bhatia表示，「川普的到來對我們來說是種祝福，在過去6天裡，我們每天都能獲得400盧比的報酬，唯一遺憾是這不是長久工作。」50歲的查夫達（Somi Chavda）則說，「體育館內大約有500-1000人在工作，為重要的一天做準備，這是個賺錢的好機會，過去幾天我主要都在種植物，現在則是清理椅子。」

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普將在24日訪問印度。（圖／達志影像／美聯社）

然而這番大動作歡迎準備也引起不少反彈聲浪，許多印度民眾紛紛抨擊，「保持乾淨是政府應該為人民負的責任，而不是裝樣子給他國元首」、「國家現實很悲慘」、「希望川普不要被德里的空氣嚇死，呵呵」、「這根本沒有意義」、「川普應該每天都訪問印度，以保印度整潔」、「萬一川普從飛機向外看，肯定還是能看到印度的貧窮和垃圾山」。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

ET快訊
放屁會傳染新冠肺炎？　陸疾控中心：須滿足2條件
即／台北22歲男「陳屍車內」！停路邊12小時　路人經過嚇傻
即／蘇打綠休團3年「小巨蛋合體了」！全場超感動
快訊／義大利暴增至134例確診！宣布「12城封鎖」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普訪印度2天　雙方無意倉促定案貿易協議：可能簽署國防協定

迎接川普先把「窮人藏起來」　印度「面子工程」築牆500米擋貧民窟

北海道20歲女大生確診「插管」病重！官方公布境內傳染8例關係

為迎川普「全國大掃除」！印度網友開酸：他應該天天來訪

快訊／義大利暴增134例確診！宣布「12城封鎖」　疫區全面關閉公共場所

快訊／鑽石公主號新增57例！日本共計838例確診

韓疫情狂爆「開學日宣布延至3/9」！民眾違禁令集會　首爾市長現身被圍攻

新冠病毒可以通過蚊子傳播？　 WHO解惑：暫無證據

快訊／南韓死亡病例再加1！59歲男成「第6例」　首爾提高病毒警報級別

初選第3戰！美媒：桑德斯內華達州大勝　拜登雪恥排第二

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

北海道20歲女大生確診「插管」病重！官方公布境內傳染8例關係

為迎川普「全國大掃除」！印度網友開酸：他應該天天來訪

快訊／義大利暴增134例確診！宣布「12城封鎖」　疫區全面關閉公共場所

快訊／鑽石公主號新增57例！日本共計838例確診

韓疫情狂爆「開學日宣布延至3/9」！民眾違禁令集會　首爾市長現身被圍攻

新冠病毒可以通過蚊子傳播？　 WHO解惑：暫無證據

快訊／南韓死亡病例再加1！59歲男成「第6例」　首爾提高病毒警報級別

初選第3戰！美媒：桑德斯內華達州大勝　拜登雪恥排第二

快訊／北海道新增8例感染！　20到80歲日本籍男女全中鏢確診

以色列突然宣佈禁韓國公民入境　引韓外交部強烈抗議

火居然沒影子！冷知識揭密　11萬網驚：活到22歲才知道

「長大人」有證明！　花蓮學生集體初領身分證又開辦了

花蓮學子天生探究高手　馬來西亞國際發明展獲1銀2銅及特別獎

故事爺爺傅林統獲頒總統褒揚令　兒女捐百萬推廣兒童文學

減壓紓食包、通訊診療…　桃園居家檢疫服務中心多元服務　

糞便驗出新冠病毒！民眾驚「放屁會傳染嗎」　疾控中心解答：須滿足2條件

大手牽小手　台東大武防除刺軸含羞木

你才剛吃飽耶！　貪食歐告見餅乾「口水瀑布」狂洩洪

主人住院留狗自己在家沒人知　強撐近2個星期才被發現…差點沒命

「阿嬤，妳的戒指好漂亮！」年輕男強脫公園婆婆金戒　掉包假戒落跑

國際熱門新聞

日本道歉：鑽石公主號23人未經檢測

義大利新冠暴衝51例確診　10座城鎮封鎖

即／南韓再添46起「累計602例」

日本再增19確診「境內累計158例」　伊朗新增15確診3死亡

激增123例　南韓第4死「全國556人感染」

義大利新增34例確診　境內「累計113例」

18歲狠媽抓起「往窗外丟」　新生嬰直墜2.1m

南韓男子陳屍家中被發現　屍檢竟驗出「新型冠狀病毒」

韓邪教成煉病毒場！710信徒失聯

即／鑽石公主號又一死　日男送醫不治

浴室「噴紅血」飄腥臭　一查發現鄰居死好久

義大利總理下令城鎮　感染源仍找不到

即／鑽石公主號增57例！日本838例確診

日本官員爆安倍開防疫會僅10分鐘！

更多熱門

相關新聞

美媒：桑德斯內華達州大勝　拜登第二

美媒：桑德斯內華達州大勝　拜登第二

美國總統大選將於11月舉行，內華達州（Nevada）「民主黨黨團會議」投票結果22日出爐，顯示佛蒙特州（Vermont）78歲聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）取得絕對性的領先，自行宣布勝選；至於前2次初選失利的前副總統拜登（Joe Biden）則位居第2，一掃陰霾，重現生機。

醫護穿隔離衣！幫鑽石公主號旅客慶生

醫護穿隔離衣！幫鑽石公主號旅客慶生

訪美國佛州州政府郭信良暢談台南

訪美國佛州州政府郭信良暢談台南

他移民美國15年揭日常開銷：沒比較快活

他移民美國15年揭日常開銷：沒比較快活

網傳「新冠病毒是CIA生化武器」　美批俄羅斯是幕後黑手

網傳「新冠病毒是CIA生化武器」　美批俄羅斯是幕後黑手

關鍵字：

川普美國印度面子工程北美要聞東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

指揮中心：「醫院」醫事人員少出國

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

謝和弦爸爸打電話道歉！

他曝「南韓廁後習慣」讓疫情失控　網：吃飯方式更危險

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

血友病童「藥不夠用」！陳時中回應了

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

疫情攻陷大陸監獄！劉樂妍悲：救我國家

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面