訪美國佛州州政府　台南市議長郭信良暢談台南與台灣特色

▲台南市議會訪美代表團在美國佛羅里達州得到高規格的接待，郭信良議長暢談台南市與台灣的各項特色，也表示將建議中央政府加強與佛州的雙邊貿易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會訪美代表團在美國佛羅里達州得到高規格的接待，訪團造訪佛州州政府時，由州長辦公室交通及經濟發展協調官Mark Kruze率經貿相關主管迎接，郭信良議長與其暢談台南市與台灣的各項特色，也表示回國後將建議中央政府加強與佛州的雙邊貿易。



郭信良議長指出，佛州在美國眾州中別具特色，有許多其他州沒有的優勢；台南市在台灣各縣市中也是獨具一格，而且和佛州有不少相似之處。只要到台南一趟，就會發現台南氣候溫暖、日照充足，而且和佛州一樣都是以旅遊業和農業為主要產業。最特別的是，台南是台灣的文化首都，所以要感受正港的台灣味，就不能錯過台南。





郭信良議長還風趣地說，經過10年的協商，去年12月底起，台灣的芭樂成功外銷美國，成為亞洲第一個獲准將芭樂輸美的國家。台南芭樂種植面積為全台第二，大家如果吃到台灣生產的芭樂，很大可能就是來自台南。台南的氣候和土壤種出來的芭樂又甜又脆，希望大家吃到芭樂，就想到台南。



有鑑於台灣是佛州第六大出口市場，而且在台北還設有佛羅里達州駐亞太辦事處，與台灣往來頻繁。郭信良議長表示，相信佛州民眾可以深刻體會到台灣與中國的不同。台灣是主權獨立、自由民主的國家，而且是負責任的地球村一份子，請佛州及美國繼續支持台灣參與更多的國際組織。



陳亭妃立法委員也表示，她很高興能來到與台灣有緊密貿易合作的佛州。這次來訪感受到佛州對台灣的友善，她希望台灣與佛州除了經貿往來，在其他方面也能有更多的連結，達到雙方互惠共榮。



佛羅里達州面積超過17萬平方公里，是台灣面積的4倍多；人口超過2,100萬人，是全美人口第三大州。佛州失業率極低，對外貿易總額高，倘若將佛州視為一個獨立的國家，其經貿實力可擠身全球前20大經濟體。

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