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移民美國15年！夫妻年收台幣7百萬　「揭日常開銷」勸退美國夢：沒比較快活

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▲自由女神像。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國自由女神像。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人心中懷抱著一個美國夢，嚮往到當地讀書、工作，甚至成家生子、取得永久居留權。不過一名過來人就分享他在美國的收入和開銷，透露就算自己的薪水在台灣看起來算高，但是在當地只能算是「中產社畜」而已，扣除各種開銷後，能存的也不多，呼籲想移民的人要三思。

有網友日前在PTT八卦板發問「成為美國公民最快的方式為何」，他表示最近在規劃自己的未來時開始研究這件事，發現最快的方法應該是和美國人結婚，否則似乎要在那邊工作很多年，身分取得相當不易，好奇網友們是否有其他更快速的方法。

請繼續往下閱讀...

對此，有移民美國15年的過來人現身說法，「其實越來越想要勸誡滿腦美國夢的人」，他表示，如果收入不夠多，到了美國一樣也只是社畜而已，生活並沒有比較快活。

他舉例，自己和太太的年收稅前加起來大約是700多萬台幣，住家也位於南加州，而非房價較高的灣區。他表示，雖然這個收入在台人眼中可能看起來算高，但其實在當地只能算是中產階級，不僅每個月存不了什麼錢，自己中午大多也只吃美金10元（約台幣300元）的東西。

▲美元，美金，鈔票，紙鈔，金錢，錢，貨幣。（圖／pixabay）

▲美金。（圖／Pixabay）

談到日常開銷，撇除所得稅不說，一家三口的每月健康保險費就要美金450元（約台幣13600元），房貸加地產稅大約美金3400元（約台幣10萬元），孩子的托兒所也是找便宜的那種，每月美金1400元（約台幣42500元）。

原PO為了節稅，還撥了10%年薪到退休計畫帳戶和健康儲蓄帳戶，扣除其他林林總總的正常花費，他每個月大概能存到美金500元（約台幣15000元），從月收比例來看，的確存的不多。

他還提醒，年紀越長後才來美國，就越難融入當地社會，對於找工作和升遷都有影響。他透露，自己有一位家境很好的親戚持綠卡來美國，沒想到1年後就逃回台灣了，原因是沒有收入、花費又太高。

▲▼ 美國加州舊金山。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 加州舊金山。（圖／Pixabay）

在原PO眼中，移民到美國的誘因大概只有兩種，一種是吸引「想買房的人（也要看哪區）」，另一種則是「希望孩子有美國國籍」的人。最後他也順便讚嘆台灣的健保制度，提醒大家「如果在台灣有錢不到一個地步，生活在哪裡都是一樣辛苦。」

貼文一出，有人認同表示「我姐+姐夫在灣區稅前也大概700，在那裡是中產階級偏窮的」、「同意」、「稅＋健保真的超貴」。不過也有人表示，美國其實還有其他物價較低的州，「不要住加州就好啦」、「我住底特律，賺不多但是過得還蠻不錯」、「華人愛和華人住一起，根本都選加州」。

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