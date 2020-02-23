初選第3戰！美媒：桑德斯內華達州大勝　拜登雪恥排第二





▲ 桑德斯（Bernie Sanders）贏得內華達州初選。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國總統大選將於11月舉行，內華達州（Nevada）「民主黨黨團會議」投票結果22日出爐，顯示佛蒙特州（Vermont）78歲聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）取得絕對性的領先，自行宣布勝選；至於前2次初選失利的前副總統拜登（Joe Biden）則位居第2，一掃陰霾，重現生機。

綜合外媒報導，繼愛荷華州（Iowa）、新罕布夏州（New Hampshire）之後，內華達州進行第3場黨團初選投票，當地 250 多個投票所開出約11%選票結果顯示，桑德斯以46.6%的得票率，壓倒性領先其他候選人，贏得這場初選。

至於前2場初選表現不如預期的前副總統拜登，以得票率23.8%排名第二，重拾信心；相反的，兩次初選表現亮眼的印第安納州（Indiana）南灣（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg），這場得票率僅13.6%。

▲ 美國前副總統拜登一雪前恥，內華達州初選位居第二。（圖／路透）

麻薩諸塞州（Massachusetts）國會參議員華倫（Elizabeth Warren）得票率8.7%；思特爾（Tom Steyer）得票率3.5%；而明尼蘇達州（Minnesota）聯邦參議員柯洛布查（Amy Klobuchar）則得票率3.4%。

內華達州的人口分布包含29%拉丁裔、10%非裔、9%亞裔及太平洋島民，這場初選無疑考驗參選人在非裔及拉丁裔選民心中的重要性。對此，內華達州檢察長福特（Aaron Ford）就聲稱，「這場初選提供參選人們一個『展現他們能否吸引國家更大部分族群』的機會。」

據了解，下一場初選的將會是29日的南卡羅來納州（South Carolina）；然後就是3月3日的「超級星期二」，包括加州和德州在內的14州屆時將同時舉行初選，將一口氣決定民主黨逾1/3黨代表票的歸屬，可說是最關鍵性的一場戰役。