把艋舺搬進巴黎！雲門首度登上法國舞蹈殿堂　讚「值得滿場起立鼓掌」

▲雲門舞集首度登上法國舞蹈殿堂「國立夏佑劇院」。（圖／雲門提供）

記者林育綾／綜合報導

雲門舞集首度登上法國國立夏佑劇院（Théâtre National de La Danse Chaillot），鄭宗龍作品《十三聲》彷彿將艋舺的生猛氣息帶進巴黎，在可容納1200席的最大表演廳迎接世界各地觀眾，全場座無虛席，而4場演出在去年11月就幾乎完售，奧爾良國家劇院更稱讚「完全值得滿場起立掌聲！」

雲門舞集於法國時間2月12日晚間，在巴黎國立夏佑劇院首演鄭宗龍作品《十三聲》。舞團自1月7日開始巡演法國，乘著巴士長途跋涉各地，里程數已達2694公里，超過環島2圈，足跡遍佈法國8座城市、演出16場，累積破萬觀眾。

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▲雲門舞集首度登上法國巴黎國立夏佑劇院，舞團於艾菲爾鐵塔前合照。（圖／雲門提供）

此次首度在國立夏佑劇院演出的《十三聲》，是在可容納1200席的最大廳Jean Vilar 迎接來自世界各地的觀眾。該劇院創建於1937年，座落在巴黎市中心，面對戰神廣場與艾菲爾鐵塔，是藝術界人士或造訪巴黎旅客的必到之處，其歷任藝術總監皆為重量級人士。

2011年編舞家迪迪耶・德尚上任藝術總監，轉型成為法國5個國家劇院中，唯一以舞蹈為核心的劇場，是法國舞蹈界的標竿，在劇場80多年歷史悠久的傳承裡，蛻變為新時代的舞蹈聖殿，每年邀請頂尖國際舞蹈家和團體前來，2018年鄭宗龍為澳洲雪梨舞團編作《大明》也曾在此演出，如今他以《十三聲》2次登台，再次奪得巴黎人喝采。

▲▼鄭宗龍作品《十三聲》，彷彿將艋舺的生猛氣息帶進巴黎。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

《十三聲》的法國巡演轟動各城，媒體、觀眾、表演藝術界都十分推崇，也敲定很快以《毛月亮》再返巴黎。關注全歐洲藝文盛事的義大利媒體Persunsala報導提到，鄭宗龍的第一個長篇大作《十三聲》，舞作展現的當代語彙是無庸置疑的，而能感動且征服觀者的是70分鐘熱情洋溢的輕巧姿態。

▲舞團與（左起）國立鳳凰劇院總監杜勒葉、駐法國台灣文化中心主任連俐俐、駐法國代表處大使吳志中、國立夏佑劇院總監迪迪耶・德尚、雲門舞集藝術總監鄭宗龍合影。（圖／雲門提供）

而奧爾良國家劇院（la Scène nationale d’Orléans）表示，雲門舞集首次造訪奧爾良引起眾人注目！強烈又細緻的美感，燈光和視覺，精準的舞蹈和能感染觀眾的能量⋯⋯「《十三聲》完全值得滿場起立掌聲！」法國觀眾回饋，「非常好的表演，即便我們沒能去到台北，但從舞作開始的幾秒，我們就被吹進魔法裡了。」甚至有學生親手寫信，「感謝這場表演，向我們展現了台灣文化。」