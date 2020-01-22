韓國人瘋#台灣味！　留學網友韓國超商挖寶驚見「味味A」：滿滿家鄉味

▲網友PO出用味味A+辣雞麵混搭出的「排骨辣雞麵」，意外超搭讓網友都想嚐試。（圖／翻攝自PTT）

消費中心／綜合報導

說起台灣家鄉味，口味豐富、料理快速又攜帶方便的泡麵，一定會列入榜單當中，不管是濃郁香醇的牛肉麵，或是甘甜清爽的排骨雞麵，只要喝上一口熱呼呼的湯，就彷彿能被家鄉所溫暖，尤其是在國外時感受更劇烈。有網友就在PTT發文表示，自己在韓國超商意外發現「味味A」泡麵，拿來跟韓國食物混搭意外創造出新風格，還享受到超濃厚的台灣味，讓他超感動。

對於現在韓國年輕人來說，「台灣味」就是一個潮流的代表，不僅許多韓國人相繼到台灣旅遊，也常常把台灣道地的食物帶回韓國，分享給他們的親友，甚至在IG上流行Hashtag「#台灣味」，其中台灣泡麵就是最常帶回去的伴手禮之一，有網友就說，泡麵只要倒入調味包、加入熱水就馬上可以享用，不止料理方便，也最能代表一個國家的味道，很適合當作伴手禮，韓國網友表示，「每次帶回去朋友都會搶瘋。」

有在韓國留學的網友就在PTT發出心得文說，原本到韓國想要好好學習韓國料理，但因為課業太忙最後越做越簡單，而且韓國料理選擇超少，吃來吃去都是同一種，讓他嚐嚐覺得「怎麼又是這個」。所以他開始在超商尋找台灣罐頭、食物，意外發現味味A排骨雞湯麵居然在韓國超商有上架，看到時超開心。於是網友將台灣味味A混搭韓國泡麵，端出「排骨辣雞麵」，讓他驚艷排骨雞麵的油蔥完美跟辣雞麵融合，而且吃起來超飽，也有滿滿的家鄉味道。心得文PO出後網友紛紛回應，「排骨雞麵真的經典，超好搭配」、「混搭後超有新風格，下次也來試試看」，甚至有人還大喊，「看到味味A就想到台灣，好想家喔～」

▼網友超驚艷排骨雞麵的油蔥跟辣雞麵能完美融合。（圖／翻攝自PTT）



這樣的從小吃到大味味A的經典味道，不管是單喝湯頭配上煮到Q彈的麵條，又或著簡單加入肉片、青菜，就變成一碗超豐富的排骨雞麵，吃起來絕對是回憶滿滿、味覺大滿足。除了經典吃法外，也有些「台灣獨家」吃法，例如將半顆到一顆布丁倒入湯頭甘甜清香的排骨雞湯麵中，利用布丁本身的焦糖香加強湯頭的濃稠感以及香氣，讓湯頭更具獨特味道；或是調味料只倒半包，再加入適量的番茄醬，增添香氣，配上原本就Q彈的麵條，越吃越涮嘴，完全停不下來。

▲布丁加入排骨雞麵湯頭中，會有一種類似「豚骨」的濃郁香氣。（圖／資料照）

不管是味味A的經典口味，或者獨家「台灣味」吃法，網友紛紛表示，「不管是哪種口味，湯頭都很香醇，麵條也都很Q彈，我從小吃到大」、「一生只推加布丁吃法，吃久了真的會上癮」，也有網友說，「在韓國看到超商有賣真的超感動，不用每次都叫朋友買過來，真的是台灣之光」。