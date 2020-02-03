台灣之光！　香格里拉遠東國際飯店獲世界巧克力大賽銀牌頒獎

▲香格里拉遠東國際飯店榮獲「世界巧克力大賽事2019總決賽」銀牌，台南市長黃偉哲頒獎鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

香格里拉遠東國際飯店榮獲「世界巧克力大賽事2019總決賽」銀牌頒獎典禮，3日上午在香格里拉9樓國際會議廳舉行，由台南市長黃偉哲頒發，黃偉哲肯定今遠東香格里拉飯店主廚，能夠費盡巧思，能夠運用在地的食材跟材料，第1次參賽，就能夠勇奪世界巧克力大賽亞太區的冠軍及世界大賽的銀牌，這真的非常不容易。

黃偉哲說，代表市府來頒獎，除鼓勵主廚個人表現外，也感謝他們對台灣的行銷、對台南的行銷，這點希望未來府長長久久，可以跟遠東香格里拉飯店，能夠來做更深入的、更廣泛的結合。不管在農特產品的形象，或是觀光旅宿的行銷，這點市府都願意盡全力來配合跟協助。

黃偉哲說，我們的巧克力醬得到世界的銀獎，其實剛剛也介紹了，這個巧克力從2012年世界巧克力大賽，是有分幾個區域的，有亞太區、歐洲區的，在各區就像我們在打棒球一樣或是打籃球一樣，各地的前幾名能夠來參加世界的這個競爭比賽，就像武林大會一樣，很高興見證到我們香格里拉的各位團隊能夠第1次參賽就得銀獎，那明年參加就一定要得金獎，這是一定沒問題的。

黃偉哲說真的非常感謝大家能夠做出這麼好的巧克力，可以說是台灣之光。台南作為美食之都，台灣做一個非常有文化底蘊的國家，可以看到我們啤酒，也在世界許許多多的比賽裡面得獎，像威士忌，台灣有威士忌就會想到scotch，但是台灣的威士忌事實上也在這個世界的比賽中得獎。吳寶春師傅也是參加世界麵包大賽得到第1名，用的是台灣在地的食材，而且我們這次香格里拉得獎的巧克力用的也是在地的食材。

黃偉哲說，這個具有許許多多在地特色的一些食材來做巧克力，在一個從外觀從這個口味，從用料都是列入評比項目，造型也列入評比項目的比賽裡面，在激烈競爭中得到銀獎，真的是非常非常非常的不容易。市府除感謝香格里拉的廚藝，在世界巧克力大賽裡面能夠拔尖脫穎而出，表示最大恭賀之意之外，也期待將來市府有更多的項目，可以跟香格里拉一起結合一起配合，能夠讓台南走出去，把國際拉進來。

得獎的主廚表示，得獎的關鍵主要是因為裁判大部分都是歐洲的裁判，那相對的，他們接觸台灣的食材就非常的少。那在這麼多選手，很多都是歐洲的師傅或是其他國家的師傅，他們所用到的食材其實還蠻普遍的，所以相對的，我們台灣食材就會比較有佔有優勢。比賽食材用我們阿里山的烏龍茶，然後跟南投的茉莉花跟柚子去做結合，主要是優勢在這樣。