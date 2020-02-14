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周六補班日…電信商「記得定鬧鐘喔！」超貼心傳訊　用戶笑崩：更賭爛了

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO收到「貼心」提醒的簡訊。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

過了情人節，明（15）日要迎來痛苦的周六補班日，縱然知道這個事實，但很多人都不想面對。一名男網友日前收到一封「超貼心」的提醒簡訊，「親愛的O先生您好，提醒您2/15(六)要上班，請記得設定鬧鐘喔！」讓原PO馬上崩潰「禮拜六上班已經很賭爛了，你還要這樣提醒我……」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張手機螢幕截圖，只見他收到一封簡訊，內容則是貼心打氣，「【補班日加油】親愛的O先生您好，提醒您2/15(六)要上班，請先記得設定鬧鐘喔！某電信祝辛苦的您工作順心！某電信與您靠得更近，想得更遠。」難怪原PO超崩潰。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲電信商傳訊息，提醒用戶記得定15日的鬧鐘。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到簡訊內容後，網友紛紛笑噴，「收到這個真的會慌……哈哈哈」、「收到這簡訊整個白眼吧」、「特休開下去就沒有感覺了憂」、「某電信這方面的傳訊速度倒是第一名的」、「應該想換電信公司了吧你」、「真貼心。謝謝你的某電信，我真的需要設定時間」、「貼心服務沒毛病。」

貼文吸引5千7百多人按讚，還有人直呼，「我某電信合約下個月到期，目前考慮跳槽，看來這間不用考慮了哈哈哈」、「還好沒續某電信」、「如果後面補一句私心建議請假放鬆心情，就真的很貼心了」、「我怎麼沒收到 難道某電信知道我又被放無薪假。」

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