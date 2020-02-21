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運將涂清涼「反對劉真優先換心」！要重機騎士騎快點：很缺貨...網傻眼罵爆

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▲▼榮總重症醫學部加護病房外觀。（圖／劉真臉書、記者徐斌慎攝）

▲劉真情況若未改善，恐將面臨心臟移植。（左圖／劉真臉書。右圖／記者徐斌慎攝）

記者張嘉晏／綜合報導

藝人劉真裝葉克膜已經邁入第15天，有醫師對此表示，若病人求生意志強烈，還是有機會康復，另一條路則是等待心臟移植。而因設置「行動KTV」爆紅的計程車司機涂清涼，今（21日）下午在臉書發文「反對劉真優先換心」，甚至還要重機騎士騎快一點，因為心臟「很缺貨」，引來網友一片罵聲。

「如果劉真要換心臟！我反對他優先！」涂清涼在臉書指出，全台灣等待換心臟的人有195位，沒有理由裝上葉克膜的人就要優先，「那其他人是不是也可以請醫生先裝上葉克膜！」

請繼續往下閱讀...

由於可移植的心臟數量有限，他還表示大部分的心臟捐贈者都是重機騎士，要他們騎快一點，「很缺貨！」

▲▼ 涂清涼臉書 。（圖／翻攝自涂清涼臉書）

▲運將涂清涼反對劉真優先換心。（圖／翻攝自涂清涼臉書）

貼文一出，網友們看了超傻眼，紛紛湧入表示「什麼莫名奇妙的言論啊」、「心臟移植是需要匹配的...」、「奇文共賞」、「關重機什麼事」、「這素質」、「留點口德吧」、「可憐哪，出門記得戴口罩」。

另外，有網友好奇，涂清涼和劉真兩人看似八竿子打不著，為何要這樣針對？對此他回應，因為他載到藝人時都不會收取車資，當初劉真也曾搭過他的車，省下300元車錢。後來他得知劉真老公辛龍買樂透中了1.2億元後覺得非常生氣，認為對方連這點便宜都要佔，讓天天都買樂透的他無法容忍。但網友反駁，明明就是涂清涼不收錢在先，這種邏輯實在很奇怪。

▼ 涂清涼筆戰網友 。（圖／翻攝自涂清涼臉書）

▲▼ 涂清涼筆戰網友 。（圖／翻攝自涂清涼臉書）

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