防疫大作戰！嘉市計程車防疫宣導呼籲勤消毒、做好自我管理

▲嘉市府呼籲計程車司機朋友勤消毒、注意健康管理。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續，擔任大眾運輸重要角色的計程車族群也成為關注話題，嘉義市政府為保障計程車司機與市民健康，日前與計程車協會理事長，在嘉義火車站及轉運中心辦理計程車司機防疫宣導。

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▲計程車內部座椅進行消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

交通處長鄭君健表示，計程車司機與乘客的防疫關鍵有三，第一，司機朋友在上班工作之前，務必要確認身體健康狀況，做好自我健康管理；第二，強化車體消毒，特別是遊客民眾容易觸碰到的部分，例如門把、乘客座位、副駕駛座頭枕等。第三，計程車司機都會戴上口罩，乘客上車可以戴上口罩，但建議在氣候允許的狀況下，開窗保持空氣流通。

嘉義市衛生局也特別加入宣導行列，指導司機朋友如何正確配戴口罩、了解消毒的技巧，鄭君健表示，在中央協助下，口罩目前數量足夠，但不少司機朋友表示酒精不好購買，希望中央繼續協助處理相關防疫物資的供應，保障防疫工作的進行。

嘉義市政府表示，市區公車、轉運中心及台鐵嘉義站於春節期間即開始相關防疫措施，包括司機及場站人員每日量測體溫自主健康管理、車輛、場站及相關設備亦定期進行消毒作業。

市府提醒民眾，有居家隔離或居家檢疫需求的民眾請勿搭乘大眾運輸及計程車，避免觸法。另外若有呼吸道疾病的民眾搭乘公共運輸時請務必戴口罩，並注意衛生及咳嗽禮節，保護自己也保護他人安全。