手機架被弄斷...道歉紙條沒留電話！她低頭一看「罕見心意」反暖炸：謝謝你

▲原PO手機架被撞斷，肇事者留了字條 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

在沒人看到的時候認錯並負責，更是考驗一個人的道德與勇氣。有網友日前發現她的手機架被路人撞斷，對方雖然沒有留下電話，卻是大方掏出賠償金放置在置物箱，讓她相當佩服對方的責任感，而網友們見狀後也大推「這種人已經很少見」。

「位在三民區正興路很負責任的你，謝謝！」一名女網友在臉書「爆廢公社」發文，她表示自己平時都把機車停在社區大樓的騎樓下，日前要上班時，卻發現機車上的手機架被人撞斷了，而且對方還沒有留下電話方便她連絡後續。

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不過肇事者留下的紙條卻藏有玄機，只見他在先是在便利貼上寫下「Sorry」道歉，還很有誠意地附上500元賠償金。原PO順著紙上的箭頭往下看，發現真的有一張500元躺在置物箱內，即使手機架被撞壞了，但看到對方如此負責任，她也已經不太生氣了，「還是謝謝你！」

▲500元竟然還在！（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們見狀後，紛紛理解原PO感動的已不是手機架的價值，而是負責任的心意，「戀愛惹」、「一般都撞了趕快跑，推這個人的責任感」、「勇於負責的人真的是很少了，99%做錯事的人先死不承認，再編一堆極正當的說詞來捍衛自己」、「我的狗狗肉剛買一個禮拜被人弄倒，整個右半邊刮傷、油門把鎖死，半點消息都沒有」。

還有人對於500塊竟然沒被拿走相當驚訝，「500沒有被拿走真的神奇」、「居然沒有被整張拿走」。對此原PO也回覆，「我也有嚇到！」

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