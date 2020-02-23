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鑽石公主號「14確診美國人」搭機回國　川普事後才知情氣炸！

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國政府官員告訴《華盛頓郵報》，總統川普（Donald Trump）本周得知14名確診新冠肺炎（COVID-19）的美國人從日本被帶回國時，他對於高級顧問感到非常憤怒，原因是他事後才知道狀況，他也抱怨這可能使得政府在處理疫情上受到損害。

停泊日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪19日解除隔離，美國政府派出兩架包機載回國民，其中包含14人驗出新冠病毒，這些人並未留在日本治療，而是與其他乘客回到美國。據報導，川普最初被告知，船上的美國人若被感染或出現症狀，就得待在日本，然而，美國國務院與衛生官員最後將患者帶回美國，沒有通知總統。

據悉，事後才得知消息的川普非常憤怒，他也抱怨此舉會損害政府。《華盛頓郵報》曾報導，針對是否要讓檢驗呈陽性的美國人一起搭機回國，美國國務院與美國疾病管制與預防中心（CDC）因此陷入緊張關係。

包含鑽石公主上的病例數，美國至今有35例確診。根據《紐約時報》，早在2014年正值伊波拉疫情在非洲爆發時，當時還只是一般公民的川普就曾要求歐巴馬政府取消相關航班，並呼籲禁止任何感染者進入美國，包括前往非洲協助的美國醫療人員；當他得知一名美籍醫護人員會從賴比瑞亞回到亞特蘭大，他在一則推文寫道「讓他們遠離這邊！」

據了解，美國國務院官員諮詢美國衛生及公共服務部後，便決定將郵輪上的公民帶回國。不過，美國疾病管制與預防中心官員表示反對，擔憂船上的數百名美國公民可能導致病毒擴散。雖然如此，專機最後還是順利抵達日本。

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