日專家估算：疫情3月～5月之間達到高峰　中國40％人口受感染

▲新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

雖然中國增加新冠肺炎（COVID-19）確診病例數近來看似有和緩趨向，不過中國國家主席習近平21日仍稱，疫情發展的「拐點」尚未來臨。究竟高峰期會落在哪時？國際傳染病專家也有不同看法，有來自日本的學者就估計，疫情會在3月底到5月底之間某段時期達到高峰。

學術期刊《自然》（Nature）報導，各國的衛生官員都想知道疫情高峰期會落在哪時，又有多少人會感染，以便做好準備。對於疫情的未來發展，有一派專家抱持較樂觀的看法，但也有另一派人拿出較為負面的數據。

中國知名學者鍾南山11日曾表示，COVID-19可能在2月底達到高峰，隨著政府採取限制旅行與延長假期等的舉措，情況有所改善，但他也承認，武漢還是處於艱困的時期。習近平21日召開中共中央政治局疫情防控會議時也指出，疫情蔓延得到初步的遏制，然而拐點還沒來到，湖北省與武漢市依舊有著嚴峻的情勢。

日本北海道大學流行病學家西浦博（Hiroshi Nishiura）則給出不一樣的數據，他認為，中國多個城市的民眾放了長假後，上周開始復工，這使得「新的傳播鏈」增加可能性。他使用模型估計，疫情將在3月底到5月底之間的某個時期達到高峰，到了這個時期，單日就會診斷出多達230萬個病例。

西浦博估算，中國會有總數5.5億到6.5億人受到感染，約占全國人口的40％，其中會有一半人出現症狀。他補充，他的團隊為了做出預測，考量到了此種新病毒固有的傳播潛力，他的模型代表著一種相對簡單的觀點，也就是假設每個人都是容易受感染的，另外，也代表許多感染者沒有症狀或未能尋求治療，如果真是如此，現階段所報告的病例數，就會大幅低估實際的感染人數。

香港大學傳染病專家梁卓偉（Gabriel Leung）認為，西浦博的估算為可能的數字，因為這些地區對於此種新型冠狀病毒並沒有免疫的能力。他說，雖然西浦博的計算聽起來很極端，但還不清楚COVID-19到底多致命。

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