▲ 新北第9屆工安獎，即日起至3/31受理報名。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵事業單位及個人積極推動職業安全衛生業務，以提升職場安全衛生水準，新北市政府勞動檢查處2020年將舉辦第9屆「新北市工安獎」選拔活動，自即日起至3月13日止受理報名，得獎者除獲市府頒發獎項外，也將擇優推薦參加全國工安獎的評選。

勞工局長陳瑞嘉表示，2020年針對獲頒公共工程特優獎的承造廠商，仍將比照往年繼續提供優惠獎勵措施，只要獲獎1年內參與市府各機關各項工程採購招標，即享有押標金、履約保證金或保固保證金減收50%的優惠，歡迎公共工程承造廠商踴躍報名參加。此外，2020年針對僱用勞工人數100人以下的事業單位，仍持續提供保障獎勵名額，以鼓勵中小型事業單位積極推動安全衛生業務。

勞檢處進一步說明，為鼓勵積極推動職業安全衛生管理系統、責任照顧制度及參與政府活動的事業單位，本次選拔將針對通過ISO 45001驗證、對承攬商建立安全衛生管理責任及參與工安週等各項安全衛生宣導活動列入評選指標，希望透過表揚事業單位加強安全衛生管理及控制作業風險等積極作為，以創造友善、安全及健康的優質工作環境。

相關參選資訊及表單可至新北勞動雲／職業安全衛生／新北市工安獎：https://ilabor.ntpc.gov.tw/page/application-form-of-public-construction-safety-prize下載，有任何問題歡迎電洽：承辦人陳先生02-2252-3299分機608瞭解，歡迎轄內工安優良廠商及推行人員踴躍報名參加。

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