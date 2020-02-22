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浴室牆壁「噴灑紅血」還飄腥臭！　他一查發現…鄰居「撞頭死好久」

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Adam Hockett）

▲亞當家的浴室裡被血佈滿。（圖／翻攝自Facebook／Adam Hockett）

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名軍人亞當（Adam Hockett）住在加拿大的溫尼伯（Winnipeg），不過就在幾天前，當他進入家中浴室時，卻發現讓他超級傻眼的場景。原本乾淨的牆壁被流出的血液覆蓋，洗手台、馬桶上也都有血的痕跡，而且血的腥味更蔓延整間房間，讓亞當十分崩潰；事後追查才知道，這些血竟然是來自隔壁鄰居的房子，而死者正是鄰居本人，被懷疑因撞到頭死亡。

根據《太陽報》報導，亞當在本月15日時發現了家中的浴室怪怪的，因為當他走進浴室時發現「裡面一團亂」，從天花板上的破洞「噴灑」出許多不明血液，淋得電燈、牆壁跟鏡子上都是；此外，原本白色的洗手台跟馬桶也都被點點紅血覆蓋。

亞當說，當他看到這種場景時立即意識到發生什麼事，並且打電話給警衛要他上樓去查看，同時報警處理；當大家把樓上鄰居的門打開後，發現鄰居已經氣絕亡，死因應該是「撞到頭部」，研判鄰居已經死亡好幾天了。

但讓亞當最傻眼的是，在鄰居屍體被發現並且清理掉的12小時後，仍然有血液滲入他的房間，除了浴室不斷被血液覆蓋之外，血所散出的味道讓房間充滿了腥味，更因為外頭現在是-25度，無法整天開著窗戶通風，讓他快要受不了；儘管投訴房子的管理單位，但仍然沒有得到改善甚至還遭到嘲笑，要他接受現實，讓他氣到將這件事公開在臉書上。

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