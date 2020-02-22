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哈利梅根「最值錢商標」沒了！女王下令不准用「王室」賺錢

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▲▼哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子及夫人梅根於1月18日宣布退出皇室。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

哈利王子與妻子梅根去年底以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）為名，註冊上百品項的商標權，但兩人將在3月31日正式退出王室，卸下皇室成員的身份。女王和幕僚討論後，決定禁止他們卸下王室工作成員的身分後，再使用「王室」（royal）來從事任何營利事業。

據《每日郵報》報導，哈利夫婦21日發表聲明表示，將於今年春天停止使用「薩塞克斯王室」的名稱，同時最快會在4月以「薩塞克斯王室」名義成立基金會。

由於哈利梅根以「薩塞克斯王室」向英國智慧財產局（Intellectual Property Office）註冊超過上百品項商標權，包括社福領域中的慈善基金、運動服飾、頭飾等需要印花的服飾，還有報紙、雜誌、賀卡等印刷類的商標。

這些商標權一度被認為，是兩人未來的生財之道，不過女王和王室高階官員討論之後，認為哈利夫婦的品牌不能出現「王室」的字眼。除了商標權和基金會之外，兩人共同經營的官方IG帳號以及網站都是使用「薩塞克斯王室」。

據說哈利夫婦已經接受這項決定，包括網站、基金會等都會重新命名後再註冊。兩人的品牌「薩塞克斯王室」的IG從2019年4月成立到現在，已經累積1,124萬粉絲，這樣的消息對她們來說無疑是一大打擊，因為她們將許多金錢投入這個品牌中。

▼Sussex Royal官網首頁。（圖／翻攝自Sussex Royal網站）

▲▼Sussex Royal官網。（圖／翻攝自Sussex Royal網站）

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