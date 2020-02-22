　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

子孫袋慘縫18針！21歲男大生練撐竿跳　下秒直戳「命根子」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。 

實習記者周依儒／綜合報導

美國21歲男大生札克（Zach McWhorter）日前在練習撐竿跳時，原本一切動作都非常順利，正當他準備完美落地時，竟然發生竿子直戳「重要部位」的超慘意外，送醫後在睪丸上縫18針，讓他直呼「希望我以後的小孩沒事」。

據BuzzFeed報導，今年21歲的札克就讀美國猶他州的楊百翰大學（Brigham Young University），是一名撐竿跳的運動選手。當天他在練習撐竿跳並用手機記錄下練習過程時，剛好意外錄到這有點驚悚但又搞笑的一幕。

影片中可以看到，札克原本帶著細長的竿子往前跑，正當撐起竿子完美的躍過欄杆準備落地時，竿子竟然硬生生的直接往他「重要部位」的地方戳下去，且還穿透褲子直擊要害。而受傷當下札克的表情也瞬間糾結在一起，並用雙手用力壓住自己的「命根子」，讓他痛不欲生落地。

▼男大生札克練習撐竿跳不小心誤擊「命根子」。（圖／翻攝自取自Youtube）

▲▼0

▲▼0

剛好札克的爸爸是一名泌尿科醫生，在受傷後也立刻帶札克去急診。不過由於褲子被戳破，竿子直擊下體，所以札克的睪丸也必須要縫18針，但幸好傷勢不嚴重。札克則表示，「除了留下一條疤外，我的睪丸沒有任何問題，已經很幸運了。」

札克在事後也將這段影片弄成搞笑短片分享到網路上，並表示自己已經學到兩件事，一是不要穿沒有彈性的褲子，二是要記得在竿子的兩端裝上保護套，另外他更搞笑直呼「希望我未來的孩子們都沒事」。

ET快訊
體溫35度簽病危書！女老師確診感染　曝住院28天「辛酸歷程」
魔術師曝隔離首日生活！「機場→病房」高規過程：指揮中心太厲害
台北東湖「銀樓」驚傳搶案！同夥慘遭放生　一人搶15萬在逃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓再爆增87人感染　全國433確診新冠肺炎

9300人隔離！南韓半數病例集中教會　新天地遺憾「揭地板禮拜」真相

取代「平成零戰」F-2　日本擬砸8兆研發新戰機「酷斯拉」

不斷更新／義大利出現第2起死亡案例　伊朗新增10例「其中已1死」

哈利梅根「最值錢商標」沒了！女王下令不准用「王室」賺錢

大南醫院確診111名！　精神病棟「5樓幾乎全中」原因曝光

子孫袋慘縫18針！21歲男大生練撐竿跳　下秒直戳「命根子」

不斷更新／傳駐韓美軍一例確診　官方回應了

2孩失蹤竟再婚！她迷「末日邪教」恐嚇前夫別阻撓：有天使幫我收屍

南韓三星女職員中鏢「工廠急關閉」　男友是新天地教會成員

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

哈利梅根「最值錢商標」沒了！女王下令不准用「王室」賺錢

大南醫院確診111名！　精神病棟「5樓幾乎全中」原因曝光

子孫袋慘縫18針！21歲男大生練撐竿跳　下秒直戳「命根子」

不斷更新／傳駐韓美軍一例確診　官方回應了

2孩失蹤竟再婚！她迷「末日邪教」恐嚇前夫別阻撓：有天使幫我收屍

南韓三星女職員中鏢「工廠急關閉」　男友是新天地教會成員

快訊／南韓男子陳屍家中被發現　屍檢竟驗出「新型冠狀病毒」陽性！

9300人隔離！南韓半數病例集中教會　新天地遺憾「揭地板禮拜」真相

快訊／南韓再爆增87人感染　全國433確診新冠肺炎

邪教？韓神秘「新天地教會」助長疫情　信徒生病也要上教堂

快訊／台北東湖「銀樓」驚傳搶案！同夥慘遭放生　一人搶15萬在逃

日駐台代表致謝蔡英文　敬佩台灣防疫模式！盼日台攜手共度難關

月經後是減肥黃金期！瘦身必知的6個常識　吃太少反而會復胖

UBA／艱難的250公尺　台師大8強的第一步

香港包機飛鑽石公主號接人　2人落地就發燒…1人確診新冠肺炎

香港計劃用「超級電腦」抗疫！17年前SARS追出2.6萬名接觸者

看《想見你》想吃許光漢的白糖粿！　紅到登熱搜「美食用途」藏少女心

23日至26日空品差　中市府呼籲：少外出做劇烈運動

被問老婆丁文琪什麼時候生　林宥嘉冷回：「我不會說」！

肌膚保濕開外掛！網推「解乾荒」聖品，用了超有感

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

南韓官方宣告「新冠肺炎全國淪陷」　最後堡壘蔚山區

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

披露合成病毒？　俄衛生部回應了

南韓男子陳屍家中被發現　屍檢竟驗出「新型冠狀病毒」

南韓增142例感染　全國累計346人

義大利成重災區　一日暴增16例確診

美增34例恐社區傳播　CDC前主任悲觀

南韓再增87人感染　全國433確診

WHO警告：阻止疫情機會正在縮小

傳駐韓美軍一例確診　官方回應「錯誤報導」

洗澡兒突神秘消失　媽收鄰居照笑噴

世衛：國際專家組22日前往武漢了解疫情

韓「新天地教會」發超狂公告：別接電話！

更多熱門

相關新聞

孩失蹤、前夫亡　她被爆參加末日邪教

孩失蹤、前夫亡　她被爆參加末日邪教

美國47歲女子羅莉（Lori Diabel）的前夫被親弟槍殺，2個孩子自從去年9月就人間蒸發，她卻撒謊、拒絕透露兒女的下落，再婚並搬到夏威夷，20日終於遭到逮捕。根據前夫生前提出的離婚文件，她自稱是上天派來的使者，要在耶穌基督第二次降臨時完成任務，威脅對方如果阻撓，就會痛下殺手，「有一個天使會幫我處理屍體。」

微軟已逝創辦人研發隔離艙派上陣

微軟已逝創辦人研發隔離艙派上陣

野狼轉性小乖乖　無節操翻肚任人摸

野狼轉性小乖乖　無節操翻肚任人摸

俄國被控同時幫助「川普、桑德斯」

俄國被控同時幫助「川普、桑德斯」

CDC：美國最終仍有可能發生社區傳播

CDC：美國最終仍有可能發生社區傳播

關鍵字：

札克，Zach McWhorter，撐竿跳下體北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

吳兆絃帥爸曝光！

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

劉真病危16天…醫曝「存活機率」！

病毒專家：台灣已明顯社區感染

南韓官方宣告「新冠肺炎全國淪陷」　最後堡壘蔚山區

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面