北市光天化日賣毒！民眾加裝監視器蒐證　警埋伏逮8人

▲有民眾發現有毒販在白天公然販毒，加裝監視器蒐證，警方一舉逮8嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方近日鎖定有毒販光天化日之下，於北市萬大路一帶進行毒品交易，甚至還有販毒同夥會聚集在附近，更向附近民眾示威引起當地人恐慌，最後在牆上裝設監視器，經過蒐證後拍下交易畫面並交給警方處理，警方掌握事證之後於15日將人逮捕。

萬華居民指出，1名47歲的陳姓毒販原本利用深夜時分，在萬大路一帶巷弄內，趁人煙稀少時將毒品藏在機車行李箱內，再告知毒蟲在哪台車取貨，但沒想到最近越來越大膽，直接在光天化日之下進行交易，有民眾看到毒蟲向藥頭拿取一個紙袋。

▲警方逮捕陳嫌為首的販毒集團等8人，起獲毒品安非他命以及分裝袋等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

而該販毒集團還相當囂張，還會聚集人馬到附近盯著民眾，甚至向附近民眾示威引發恐慌，最後民眾擔心幼兒看到沾染壞習慣，決定自行在巷口之間加裝監視器自保，最後將蒐證到的毒品交易畫面提供警方追人。

警方掌握嫌犯具體交易事證，於15日晚上7時許到場埋伏，一舉逮捕8名嫌犯，最後從現場查扣7包安非他命、1包k他命等毒品，還有吸食器、分裝袋以及電子磅秤等證物，訊後依販毒等罪嫌送辦。



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