「台灣三大毒王」赫見武裝船！25億海洛因漂流公海　趁「新冠肺炎」時期攻台

▲台東警成功破獲3中南部最大運毒集團 大毒梟「林孝道」遭逮。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

2019年9月間台東達仁地區海灘上遭人拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚32塊，台東縣警方深入追查後，逮捕台灣3大毒梟之一的林孝道。警方追查後發現，林孝道落網前還有一艘載有價值25億元、500塊海洛因磚的武裝船運送來台，不過因林孝道落網，這艘船如今還在公海上漂流。情資顯示集團成員可能利用我方將重心置於防疫時期，伺機再度將巨量毒品「攻」。

2019年9月間台東達仁地區海灘上遭人拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚32塊，隔日海巡署人員亦在台東大武、屏東滿州沿岸又拾獲12塊相同毒品，台東縣警察局獲案即籌組專案深入追查，經過監視器及大數據資料庫比對分析破獲跨國毒品走私集團，起出海洛因磚196包及安非他命26公斤，更逮捕國際大毒梟「林孝道」。

根據《自由時報》報導，檢警追查林孝道毒品運銷管道，發現2019年7月時，緬甸一名毒梟從泰緬邊境邊境金三角走私800多塊海洛因磚與安毒入境，沒想到遲遲等不到台灣方面的原有接頭接觸，加上漁船油料快耗盡，緬甸毒梟改找在公海擁有10多艘軍火船隊的林孝道合作。

林孝道跟緬甸毒梟合作後，安排武裝漁船前往公海載運接駁，不過由於載運量有限，所以只先載走300塊海洛因磚與部分安毒，後來遇到風浪把部分毒品打掉，流走的海洛因磚便漂流到台東案邊，被警方尋獲，林孝道也因此被逮捕落網。

警方透露，目前還有一艘載有500塊海洛因磚的武裝毒船載公海漂流，目前台灣檢警單位正透過國際刑警組織，展開跨國性緝毒作業。