　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「台灣三大毒王」赫見武裝船！25億海洛因漂流公海　趁「新冠肺炎」時期攻台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台東警成功破獲3中南部最大運毒集團　大毒梟「林孝道」遭逮。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲台東警成功破獲3中南部最大運毒集團　大毒梟「林孝道」遭逮。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

2019年9月間台東達仁地區海灘上遭人拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚32塊，台東縣警方深入追查後，逮捕台灣3大毒梟之一的林孝道。警方追查後發現，林孝道落網前還有一艘載有價值25億元、500塊海洛因磚的武裝船運送來台，不過因林孝道落網，這艘船如今還在公海上漂流。情資顯示集團成員可能利用我方將重心置於防疫時期，伺機再度將巨量毒品「攻」。

2019年9月間台東達仁地區海灘上遭人拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚32塊，隔日海巡署人員亦在台東大武、屏東滿州沿岸又拾獲12塊相同毒品，台東縣警察局獲案即籌組專案深入追查，經過監視器及大數據資料庫比對分析破獲跨國毒品走私集團，起出海洛因磚196包及安非他命26公斤，更逮捕國際大毒梟「林孝道」。

根據《自由時報》報導，檢警追查林孝道毒品運銷管道，發現2019年7月時，緬甸一名毒梟從泰緬邊境邊境金三角走私800多塊海洛因磚與安毒入境，沒想到遲遲等不到台灣方面的原有接頭接觸，加上漁船油料快耗盡，緬甸毒梟改找在公海擁有10多艘軍火船隊的林孝道合作。

林孝道跟緬甸毒梟合作後，安排武裝漁船前往公海載運接駁，不過由於載運量有限，所以只先載走300塊海洛因磚與部分安毒，後來遇到風浪把部分毒品打掉，流走的海洛因磚便漂流到台東案邊，被警方尋獲，林孝道也因此被逮捕落網。

警方透露，目前還有一艘載有500塊海洛因磚的武裝毒船載公海漂流，目前台灣檢警單位正透過國際刑警組織，展開跨國性緝毒作業。

ET快訊
台灣燈會「不明信號干擾」48架無人機墜毀損250萬　市府反擊
台南歷史最久「武聖夜市」驚傳4月底熄燈！　背後原因曝光
日韓新冠肺炎確診激增　美CDC調高旅遊警示至第二級
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「台灣三大毒王」赫見武裝船！25億海洛因漂流公海　趁「新冠肺炎」時期攻台

鬼父酒醉返家「縱火燒屋」後落跑　兒倒臥浴室命危

1歲孩不戒母奶！媽暴怒狂毆...顱內出血「成遲緩兒」：不是故意

視障女搭捷運遭性騷　站務員竟回：妳又看不清長相，自己小心點…北捷警察出面了

2嫌搶銀樓奪14萬金飾1嫌當場栽了　1嫌想投案...謊報：我被人打

九旬翁過馬路　「看不到他」油罐車司機碰撞後送醫不治

獨／藥局「霸氣跑馬燈」QA升級　藥師酸爆！我不是服務業...去打聽鬧事下場

情人夜「機車運屍」？　彰化男羞：6萬元買的女朋友

快訊／台北東湖「銀樓」驚傳搶案！同夥慘遭放生　一人搶15萬在逃

獨／里長怒轟「怎麼沒開雲梯車來救兔子！」　現場影片曝！消防隊好委屈

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

《單身濟斯之歌》唱出魯蛇們心聲　RAP超有才！網：被狗耽誤的歌手

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

就醫也有黃牛！掛號價差10倍　陸配分享台、陸「5大醫療差異」

工人機車損壞「沒錢搭車去領薪」　暖警掏腰包：幫助民眾是警職責！

WHO最新警告：各國快行動！　「阻止疫情的機會之窗正在縮小」

「台灣三大毒王」赫見武裝船！25億海洛因漂流公海　趁「新冠肺炎」時期攻台

鬼父酒醉返家「縱火燒屋」後落跑　兒倒臥浴室命危

1歲孩不戒母奶！媽暴怒狂毆...顱內出血「成遲緩兒」：不是故意

視障女搭捷運遭性騷　站務員竟回：妳又看不清長相，自己小心點…北捷警察出面了

2嫌搶銀樓奪14萬金飾1嫌當場栽了　1嫌想投案...謊報：我被人打

九旬翁過馬路　「看不到他」油罐車司機碰撞後送醫不治

獨／藥局「霸氣跑馬燈」QA升級　藥師酸爆！我不是服務業...去打聽鬧事下場

情人夜「機車運屍」？　彰化男羞：6萬元買的女朋友

快訊／台北東湖「銀樓」驚傳搶案！同夥慘遭放生　一人搶15萬在逃

獨／里長怒轟「怎麼沒開雲梯車來救兔子！」　現場影片曝！消防隊好委屈

婚禮該延期嗎？因應疫情飯店推餐點一人一份、進出量體溫　

新冠肺炎中東蔓延　伊朗增至28確診6死

快訊／陸新冠肺炎2444死！確診超過7.7萬人　監獄再爆32例

「台灣三大毒王」赫見武裝船！25億海洛因漂流公海　趁「新冠肺炎」時期攻台

吳慷仁：「面對憂鬱就是跟它相處，接受自己是孤獨的人」

再拍下去會死...　班艾佛列克「辭演蝙蝠俠」原因曝光

台青西遊記／獨樂樂不如眾樂樂！邱慶齡上海圓導演夢

3縣市大雨特報！「暖陽春」回溫　中南部空品拉警報

上海Costco「人从众模式」！無懼新冠肺炎「罩」買無誤　當局口頭警告

怎麼可以戳水果！搞怪橘子筆筒擺辦公桌超爆笑　剝皮版本更逼真

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

社會熱門新聞

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

視障女搭捷運遭性騷　北捷警察出面了

父酒醉大鬧　縱火害妻兒險喪命

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

買百箱口罩被騙　她怒：發國難財

里長怒轟消防員該開雲梯車救兔惹議

男子爬出變形車體求救　慘死國道

1歲孩不戒母奶！媽暴怒狂毆...顱內出血「成遲緩兒」

30年老學長不退休　專心工作卻倒下

搶銀樓奪14萬1嫌栽了　另1嫌想投案謊報「我被打」

即／烤殺22歲按摩妹　冷血大叔中壢落網

黑衣槍手身影曝！「血腥100秒」連開6槍

消防員妻偷吃豬肉販！每周一必開啪　老公崩潰錄音

藥局跑馬燈霸氣2彈　酸度爆表！

更多熱門

相關新聞

桃警掃蕩黑幫　查獲674人與槍毒

桃警掃蕩黑幫　查獲674人與槍毒

桃園市警局本月17日起在全市執行「掃蕩黑幫、檢肅槍械」專案勤務，偵破各項重大毒品、槍械、街頭暴力等治安事件，讓不法份子無法藉機橫行，總計查獲674人、查扣12支制式與改造槍械、5.16公斤毒品等證物，局長陳國進表示，警方在協助防疫工作之外，也強力打擊不法分子，偵破各項重大毒品、槍械、街頭暴力等治安事件，完成安定民心工作。

高雄女3通緝案在身　躲盤查被識破

高雄女3通緝案在身　躲盤查被識破

大白天賣毒！民眾裝監視器蒐證警逮8嫌

大白天賣毒！民眾裝監視器蒐證警逮8嫌

販毒摻「海鹽」　藥腳不爽向警「客訴」

販毒摻「海鹽」　藥腳不爽向警「客訴」

毒品犯獄中氣喘病癱　國賠免賠確定

毒品犯獄中氣喘病癱　國賠免賠確定

關鍵字：

毒品

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

情人夜運屍　警攔查見爆乳女郎

信號干擾台灣燈會　48架無人機突墜落

辛龍最難熬一天　劉真病危16天「甜蜜約定失約了」

網傳「亞崴國家隊」新機台上工　口罩狂射

中部大媽狂咳！「高速老痰」顏噴醫生…一問嚇歪

視障女搭捷運遭性騷　北捷警察出面了

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

張藝興後空翻失誤！來不及撐住「臉和肩膀重重著地」

即／最新研究：華南海鮮市場非病毒發源地

柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批

日本道歉：鑽石公主號23人未經檢測

台商還原「居家檢疫」過程　經歷超離奇

義大利新冠暴衝51例確診　10座城鎮封鎖

載「6萬女友」遭攔查！彰化男現身了

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ
蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

鑽石公主號包機回台2hrs全數隔離 陳時中堅持「最後一人入住才離開」

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

南投男「居家檢疫」2度逃跑！ 準備展開環島之旅...遭重罰15萬

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

蕭敬騰暖唱《太陽》為疫情加油　徐佳瑩聽完瞪大眼：好聽！我好感動～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面