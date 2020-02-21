他暗戀火辣女神...被四海幫逼幫還5萬賭債　還慘遭「綑綁套頭」兇殘凌虐

記者吳奕靖／高雄報導

高市警執行掃黑專案，查獲以四海幫海南堂成員邵嫌為首的販毒集團，更進而追查出其儲姓堂主涉暴力案件，等到蒐證完整後，實施拘提搜索，同時借提在監犯嫌到案。此外，離譜的是，警方發現，當時一名李姓正妹因為欠下賭債無力償還，儲嫌等人竟找來了李的愛慕者林男，逼迫他替對方還債。

▲警方深入追查，發現案情背後儲姓主嫌。（圖／記者吳奕靖翻攝）



高市刑大於2018年間偵辦陳姓、林姓藥頭等多人販毒案時，持續向上溯源查獲上游藥頭、販毒集團主嫌邵嫌，經深入調查發現邵嫌是四海幫海南堂成員，而他自2018年起利用其幫派身分吸收數人成立暴力販毒集團，利用安非他命等毒品控制下線藥腳，強迫下線藥腳替其販毒牟利，如果有人不服從，就會被率眾前往暴力恐嚇，而下線成員因為擔心生命安全，只能屈從由吸食轉為販賣。

此外，經過警方深入追查後，發現其背後主嫌是四海幫海南堂的儲姓堂主，而他涉嫌操控、授權、親率所屬成員，恐嚇醫療院所，私行拘禁凌虐逼迫被害人扛債，吸收幫派成員擴展勢力等犯行，甚至曾率集幫眾向被害人暴力索討債務，毆打凌虐，逼迫簽立本票，強取財物。經專案小組蒐報，確實掌握該集團成員涉及多起暴力案件，俟蒐證完整，實施拘提搜索，同時借提在監犯嫌到案。

另外，更加離譜的是，儲嫌旗下的李女因染毒，但卻又無力支付，因此陸續欠下了5萬元的債務，而儲嫌等人卻以此去逼迫暗戀李女的林男，強迫他為心儀的女子扛下賭債，而林男明確表示拒絕，卻慘遭對方綑綁套頭，手段兇殘的凌虐。此外，儲嫌還曾因為要幫女性友人出頭，多次前往一間醫院要該診所醫師交出10萬元，誇張的行徑，讓該診所的醫師感到相當困擾。

對此，警方表示，無論是傳統犯罪還是新型態網路社群治安事件，抑或假藉政黨或特定團體以暴力介入陳抗活動或其他公共議題，尤其結合毒品更是社會大眾無法容忍，一有相關違法事證，本局一律嚴辦，強力制止非法行為，絕不容許幫派危害社會治安。

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