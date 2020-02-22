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社會 社會焦點 保障人權

噁男假好心帶路...強拉弱視女「摸下體」！她嚇壞求助　站務員：妳也沒看清楚

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▲捷運手扶梯，捷運電扶梯，手扶梯，電扶梯。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲男子在手扶梯上伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱中岳、李忠憲、林昱萱／台北報導

一名重度弱視的女網友在臉書分享一段經歷，當時他從台北捷運下車後，一名男子假裝好心地要帶她走，怎料對方卻抓著她的手，用很奇怪的姿勢靠近，之後甚至還強拉女網友的手，去觸碰自己勃起的下體，行徑相當噁心。

女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「來台北回診，一如往常拿著白手杖穿越人群前往京站。在台北車站捷運下車後，一位中年男子拉住我...」該名男子先是假裝好心地詢問：「妳要去哪裡我帶妳？」而原PO告訴他後，他卻用很奇怪的姿勢，雙手扶著原 PO的手臂靠近，這時原PO已經查覺到有些異狀。

更誇張的是，等到上了手扶梯後，站在前面的男子突然轉過來面對著原PO，下秒就抓著原PO的手，往他的下體摸去，誇張的行徑讓原PO嚇壞了，一回到平面馬上假裝打給朋友，並告訴對方朋友要來接自己了，但該名男子卻持續跟在原PO身後一段時間，直到原PO出站才作罷。

原PO將以上發生的事情告訴站務人員，而站務人員卻告訴她，「你也沒看清楚那個人長怎樣，也沒辦法啦，以後自己小心點。」此外，原PO也無奈表示，「一定有人會疑問為什麼要讓陌生人帶路？對於重度弱視的我們，常常會因為視野缺損或視差撞上別人、或走路速度慢影響他人，若有人協助引導會更方便。而沒有請捷運的站務人員引導則是因為這段路我已經走了好多年，自己有能力定向行動。」

原PO覺得自己是視障、又住台中，要是提告要一直跑到台北，有一定難度不方便，但希望還是能公布該名變態男子，給他一點教訓，因此事後也曾打電話到警局，而員警告訴她，「無法形容出對方特珍長相、又沒也要提出告訴，這樣無法幫忙調閱監視器，也無法報案。」對此，台北捷運警察隊也表示，當時接獲轉報後隨即聯繫當事人，並詢問是否願意提出告訴，但對方卻因本身是視障人士，又居住在台中，所以放棄提告。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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