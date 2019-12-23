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翻轉入不敷出！理財脫貧至富　陷貧學長現身分享鼓舞人心

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▲理財闖關活動讓學員能夠了解理財的重要性並運用於生活上，降低入不敷出的問題。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

理財闖關活動讓學員能夠了解理財的重要性並運用於生活上，降低入不敷出的問題。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

為提升低收入及中低收入戶理財知能，台東縣政府社會處日前舉辦理財相關講座及體驗活動，加深民眾建立正確金錢使用觀念，甚而持之以恆的儲蓄理財，達到財富自由致富之境。

理財活動邀請縣內金融證券業擁有23年資歷的富邦證劵台東分公司經理人張雪芬擔任講師，向參與學員解說理債理財的觀念及如何做個人理財規劃，值得一提的是請到曾陷財務深淵或貧窮困境的「學長姊」現身說法，分享他們通過理財改善生活的真實故事，相當鼓舞人心。

▲理財闖關活動讓學員能夠了解理財的重要性並運用於生活上，降低入不敷出的問題。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

利用遊戲建立金錢觀、基本理財觀、預算控制能力及記帳、零用錢分配規劃。

下午理財闖關活動設計，利用分組的模式，讓學員能夠經由闖關了解理財的重要性並運用於生活上，降低常常入不敷出的問題，在遊戲中建立金錢觀、基本理財觀、預算控制能力及記帳、零用錢分配規劃等關卡，運用習得的知識和專家的引導，關關難過關關過的理財體驗饒富趣味。

▲理財闖關活動讓學員能夠了解理財的重要性並運用於生活上，降低入不敷出的問題。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

社會處長曹劍秋特別出席鼓勵學員並指出，台東縣政府一直致力辦理教育投資、就業自立、資產累積、社區產業、社會參與及其他創新、多元或實驗性服務等脫離貧窮措施，以協助民眾培養正確職涯及理財觀念。在理財工具及財務管理多元的現代社會，薪資水準永遠趕不上物價調整，因此如何正確使用金錢，審慎投資及脫貧甚為重要，縣府將持續邀請專家及實務領域者一起協助弱勢民眾，期望能翻轉入不敷出的困境，提升家庭生活品質。

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