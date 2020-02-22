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罷韓總部遭檢舉違法最高罰100萬　高市選委會：只是…先請他們提出陳述書

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▲罷韓記者會說明選委會來文。（圖／記者洪正達攝）
▲罷韓記者會說明選委會來文。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

罷韓團體才剛突破法令，展開合法政治獻金募款，卻收到高雄市選委會來函指出，光復高雄總部是違法設立，將裁處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並限期提出陳述書。讓罷韓團體認為總部只是收集連署書的點，並不是辦公室，高市選委會則回應，因民眾檢舉市依程序辦理，先行文請陳述意見，並還沒有要開罰。

▲罷韓總部。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷韓總部。（圖／記者洪靖宜攝）

高市選委會去函，上頭表示有民眾向選委會檢舉，質疑罷韓總部合法性，經調查，發現現場掛有「光復高雄總部」帆布看板，並且有辦公桌椅及人員出入，應屬罷免案的辦事處。由於法定領銜人陳冠榮於去年12月26日提出罷免案時，並未依規定於申請期限截止前（109年1月2日），向選委會提出設置支持罷免案的辦事處及罷免辦事人員，逾期視為不設置，違者可處10萬以上、100萬以下罰鍰，需在收到通知書10天內提出陳述書。

對此，罷韓團體痛批韓國瑜選委會根本在「找碴」，罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示，會持續跟選委會溝通，光復高雄總部只是連署站不是辦事處，不會把黑貓宅急便當成超商，更不能理解，選委會光憑一個民眾檢舉認定是個人辦事處，有違法擴權。

Wecare高雄發起人尹立尹立表示，當時就是擔心被查水表才沒設立辦事處，這件事只有選委會知道，為何民眾會知道領銜人有沒有去設置辦事處，這是很大疑點，這裡是Wecare高雄的連署點，不是陳冠榮辦事處，尹立轟市選委會打壓、找碴違反選委會行政中立角色，一路走來立場偏頗，籲政務官退出市選委會。
 

▲罷韓團體收到選委會來函 。（圖／Wecare高雄提供）

▲罷韓團體收到選委會來函 。（圖／Wecare高雄提供）

陳冠榮強調：「這裡就是連署點，現在是數位時代線上討論就可以，或是找咖啡廳就可，不需要實際上的辦事處」，但若是最後選委會決定要罰款？陳冠榮回應：「我們會盡全力捍衛，真的到最後要選委會罰款我們遵從法律，但必要時會抗議，重點是罷免行動持續到底。」

經詢問高雄市選委會，選委會表示，12月底曾發文罷韓團體及被罷免人，說明要設立辦事處須先向高市選委會申請核准，以免觸法，但至今兩邊都沒有申請。但因不斷接獲民眾檢舉，指罷韓總部違法設置，選委會依調查程序行文請陳述意見，目前全案才開始了解，並還沒有要開罰，更強調這絕不是找碴，因為有市民不斷檢舉，依照程序辦理。

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