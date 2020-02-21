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罷韓資金缺口500萬解套！「台灣基進」政治獻金帳戶接受專款捐款

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▲罷韓團體光復高雄總部募款帳號說明記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷韓團體於光復高雄總部募款帳號說明記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓行動持續中，不過艱鉅繁浩的整理造冊工作，成為罷韓團體最沉重的夢靨，在經費窘迫下，嚴重限縮了人力物力的效能，甚至還有約500萬元缺口，原想再募資，但受限於進入法定罷免程序，政治獻金法不准罷免領銜人接受政治獻金，經與律師研究後解套，決定以「台灣基進」的政治獻金帳戶專款專用，做為光復高雄總部募款代表帳戶。

▲罷韓團體光復高雄總部募款帳號說明記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷韓團體透過台灣基進政治獻金帳戶來做募款 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

Wecare高雄自2019年6月27日 開始倡議罷免韓國瑜，財源的籌措，主要倚靠一次網路募資計畫，收入約600萬元，以及在計畫結束後剩餘募資品的零星販售，收入約100萬元，合計有700萬元。在歷經1221wecare台灣大遊行的舉辦，到二階連署工作的進行，目前這筆經費的收支正在進行會計簽證作業，初步核算結果，這筆700萬元經費不僅全部用罄，還留下約500萬元的財務缺口，多項支出未能付款，只能暫時拖欠。

本想繼續募資，不過《政治獻金法》中選舉候選人可開立政治獻金帳戶，但罷免案領銜人或領銜單位卻不行。罷韓團體為避免募資捐款被監察院沒收、被罰兩倍、甚至被韓陣營抹黑。在密集與律師諮詢磋商後，決定以罷韓夥伴「台灣基進」的政治獻金帳戶來做光復高雄總部募款代表帳戶，感謝台灣基進協助設立「光復高雄罷韓行動專案」，本專案將「專款專用」由光復高雄總部作為罷免行動之用。

▲罷韓團體光復高雄總部募款帳號說明記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷韓團體提供郵局劃撥單捐款  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

提供線上捐款及郵局劃撥單，兩種方式捐款。Wecare高雄發起人尹立表示，面對不公平戰爭，黨政資源龐大的韓國瑜，不知道能募到多少款項，但未來面對的也是選戰規格，募款經額上限要以過去選戰規模來評估，因為過去從來沒有發生過罷免市長事情發生。

▲罷韓團體光復高雄總部募款帳號說明記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷韓團體光復高雄總部募款帳號說明記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

罷韓提案法定領銜人陳冠榮指出，目前連署書收集到35萬多份，公民割草行動也超過10萬份，離48萬份很接近，希望能整理出精準的連署書再送件，目前一天整理1萬多份，預計從3月中可以送件，如果提早完成會提早送件。

對於郝龍斌表示罷韓活動會增加社區感染機會，這是防疫最壞的示範。陳冠榮回擊：「疫情關係國民黨可以選黨主席，罷韓團體不能罷免，兩面標準說法令人厭惡，罷韓連署書數量累積十分快，前些日子已經大量撤回出攤數量，請他放心專心自己黨主席選舉。」

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