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韓國瑜出席西門大橋道路拓寬典禮　繼續拚「路平、路燈亮、水溝清」

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▲▼ 韓市長到美濃參加西門大橋拓寬典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜到美濃參加西門大橋拓寬典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜21日前往美濃參加西門大橋南側道路拓寬開工典禮，由於西門大橋南側道路現況狹窄曲折，會車困難且容易發生車禍，韓國瑜說這工程大家已經等了9年，政府存在目的就是幫人民解決問題，這兩天也將把路燈全數換成智慧型路燈，相信路平、燈亮、水溝清會為高雄帶來不同風貌。

▲▼ 韓市長到美濃參加西門大橋拓寬典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

祈求工程順利 。（圖／記者翁進忠攝）

西門大橋是往返中壇、瀰濃的主要村里道路，北可接中山路二段，南聯中興路、中正路，但因為西門大橋南側道路現況狹窄曲折，目前寬度只有4.5~6.0公尺，大車與機慢車道爭道險象環生，道路起伏大，局部低漥遇水容易積水，因此亟需拓寬道路，此拓寬工程預計7月就能拓寬完成。

韓國瑜向鄉親表示，這條道路拓寬非常重要，因為大家已經等了9年，不僅會車困難容易發生車禍，政府存在目的就是幫人民解決問題，一年多來在旗美地區鋪平了23條道路，明天以前高雄24萬盞路燈將全面換成智慧型路燈，今天以前要完成一半，過去路燈由60位工人巡視目視，不然靠里長議員反應，未來24萬盞，只要一台手機就能控制，不需要60工人很土的方法去尋視，相信路平、燈亮、水溝清會為高雄帶來不同風貌。

他更提到，昨天電影《角頭》劇組到高雄，準備拍第二集，他也介紹了高雄許多景點，特別拜託他們能到東九區，包含美濃、六龜、杉林、甲仙、那瑪夏、茂林、桃源、旗山、內門來取景拍電影，高雄有豐富文化，好山好水，也要留給下一代子孫，因此廢棄物掩埋場不同意，不能讓好山好水受汙染。

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