通姦除罪化！？大法官將開憲法法庭3月31日行言詞辯論

▲通姦除罪化問題，大法官將開憲法法庭進行言詞辯論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

通姦罪是否要除罪化？引起爭議許久。而全國共有11位法官在審理相關案件時，認為有憲法上的疑義，因此聲請司法院大法官解釋。大法官會議也決定，將在3月31日上午9時召開憲法法庭，針對通姦是否除罪化進行言詞辯論。

通姦除罪化的問題終於要解決了。有鑑於世界各國對通姦罪大多已經除罪化，目前亞洲非回教的國家中，僅剩我國與韓國仍未除罪，因此通姦除罪化的聲音，從未消失。而根據司法院統計，全國共有11名法官在審理通姦案件時，認為有憲法上的疑義，因此暫停審理程序，並由法官撰寫理由書聲請釋憲。包含台北1件、桃園1件、高雄2件、雲林2件、花蓮5件，因此大法官會議決定受理聲請。

大法官會議決定於3月31日上午9時於憲法法庭進行言詞辯論，並公布爭點提綱。包含《刑法》239條立法目的為何？其係為保障何種法益或基本權利而設？又因此限制或侵害人民何種基本權利？其審查基準為何？而處罰婚外性行為之手段，是否有助於所揭目的之達成？手段與目的間是否存有一定關聯性？

此外大法官也針對通姦除罪化的告訴乃論問題，一併審理，審理標的為《刑事訴訟法》239條但書規定「夫妻間撤告，但小三仍須受處罰」之立法目的為何？其係為保障何種法益或基本權利而設？又因此限制或侵害人民何種基本權利？其審查基準為何？

