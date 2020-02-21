　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

政策調整！14天內未在中國停留「返京免14天觀察」...僅需填健康申明卡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京對此前政策作出調整。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，北京市此前曾祭出所有返京人員都應居家或集中觀察14天的政策，引發外界議論，質疑政府應該給一個更明細的操作細則。對此，北京市21日調整了相關政策，其中值得注意的是，過去14天內未在中國境內停留，且經由首都或大興國際機場入境的人，免除居家觀察14天的要求，不過需填報健康申明卡。

綜合陸媒報導，北京市14日曾發出，所有返京人員到京後，均應居家或集中觀察14天。拒絕接受居家觀察、集中觀察等防控措施的，依法追究責任。不過，政策才一出，就有網友質疑「對於一個有兩千多萬人口，每天數萬人進出的城市，應該給一個更明細的操作細則。來北京出差開會的怎麼辦？每天幾萬到北京的北三縣居民怎麼辦？」

於是，北京市新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作21日的新聞發佈會上，北京市疫情防控工作領導小組社區防控組辦公室副主任、市委組織部副部長張強指出，疫情防控期間，有7類返京人員會給予特殊照顧。

▲▼武漢肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

七項規定如下：

一、對於過去14天內未在中華人民共和國境內停留，且經由首都國際機場和北京大興國際機場口岸入境的人員，免除居家觀察14天的要求。在入境時需填報健康申明卡，進行健康申報，接受體溫檢測，佩戴口罩，人員之間保持距離。

二、對於從中國境內其他地區（不含湖北省）「短期」進京返京（在京沒有固定住所和職業，主要從事旅遊、訪問、商務、考察、過境等活動）的人員，須配合入住酒店的管理，進出酒店時要測體溫，入住時要填報來京事由，登記在京聯繫人；有在京接待單位者，須執行接待單位有關疫情防控規定。如果有發燒或身體不適的情況，要及時就醫就診並主動告知酒店和接待單位。

三、對於從中國境內其他地區（不含湖北省）進京返京復工復崗的人員，具備集中工作條件的，要進行封閉管理，在做好防護的前提下，可以邊觀察邊工作；其他人員，還是要居家觀察14天再上崗。

四、居住在河北省廊坊市北三縣等環京地區的在京工作人員，這些人員上下班往返屬於日常通行，不作硬性要求，但是進出京要接受例行檢查。

五、民航機組、鐵路班組工作人員，這些人員頻繁異地往返，屬於剛性的崗位需求，返京時集中居住即可。

六、在京中央單位往返疫情高發地區的工作人員，出於單位管理和家庭安全的需要，這些人員返京後要按規定集中隔離辦公、居住。

七、居家觀察期間，有特殊需要的，如孕婦、患病等人員，可遵照醫囑外出醫學檢查。

據中央社報導，健康申明卡在通關前會有人指引填寫，主要內容包含在京居住地、連絡電話等，填完後才能入境。但需要注意的是，機場是不會收取機上空服發的A4影印健康卡。

觀看影片請點此

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～

ET快訊
尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光！　金管會不排除換掉南山
鑽石公主「包機內畫面」曝光！陳日昇「防護衣+護目鏡」：終於落
快訊／桃機「第一輛救護車」駛出！19人送衛福部台北、桃園醫院
快訊／國光客運輾過「路人爆頭慘死」　基隆火車站外傳恐怖車禍
「鑽石公主號」19人回台　陳時中抵達桃園機場了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢醫生殉職「消息14天才公布」！同事揭密：可能是被其他醫生感染的

湖北省衛健委：19日新增確診病例由349例訂正為775例

監獄疫情大爆發「兇手抓到了！」34人確診新冠肺炎…竟是獄警隱瞞旅遊史

旅行牽起緣分！京都嬤寄165個口罩給武漢少女：願健康

鑽石公主號包機返台　人民日報發文：盡快同意東航運送安排

政策調整！14天內未在中國停留「返京免14天觀察」...僅需填健康申明卡

麻醉醫生組「插管敢死隊」與死神拔河　8天救50人成功率100%

贊助新冠肺炎疫情防控！台商向昆山紅十字會捐2170萬

雷神山上百病床空著！院長「病患愈來愈少」　但武漢還要蓋19方艙醫院

延後婚禮站一線抗疫！29歲醫師染新冠肺炎病逝…留下懷孕妻子

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

李艾薇邱鋒澤《盛夏光年》超狂嘶吼！　「他唱女key」「她好厲害」不停互誇ＸＤ

武漢醫生殉職「消息14天才公布」！同事揭密：可能是被其他醫生感染的

湖北省衛健委：19日新增確診病例由349例訂正為775例

監獄疫情大爆發「兇手抓到了！」34人確診新冠肺炎…竟是獄警隱瞞旅遊史

旅行牽起緣分！京都嬤寄165個口罩給武漢少女：願健康

鑽石公主號包機返台　人民日報發文：盡快同意東航運送安排

政策調整！14天內未在中國停留「返京免14天觀察」...僅需填健康申明卡

麻醉醫生組「插管敢死隊」與死神拔河　8天救50人成功率100%

贊助新冠肺炎疫情防控！台商向昆山紅十字會捐2170萬

雷神山上百病床空著！院長「病患愈來愈少」　但武漢還要蓋19方艙醫院

延後婚禮站一線抗疫！29歲醫師染新冠肺炎病逝…留下懷孕妻子

張愫心、蘇育萱加盟日本岡山湯鄉美人隊

支付14天全薪！白牌司機妹食品廠「預防性停工」　59員工即日自主隔離

武漢醫生殉職「消息14天才公布」！同事揭密：可能是被其他醫生感染的

楊勇緯杜賽道夫柔道大滿貫奪銀　東奧資格希望濃厚

還記得台灣神劇《再世情緣》嗎！　況明潔、楊慶煌28年合體照鐵粉淚崩

減肥期間教妳怎麼吃紅心芭樂　吃對了肌膚更白亮

離婚7年…于美人：我這生不會再婚了！　享受自在「不再有牽絆」

不斷更新／南韓出現第2名死者　以色列、黎巴嫩都出現確診

IG都是騙人的！　網紅PO海島渡假照「全在IKEA拍攝」呼籲：勿太相信網路世界

湖北省衛健委：19日新增確診病例由349例訂正為775例

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

大陸熱門新聞

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

男子商場倒地「吐血抽搐」　路人只圍觀：快拿口罩出來戴

29歲醫師染新冠肺炎病逝…留下懷孕妻子

麻醉醫生組插管敢死隊　成功率100%

14天內未在中國停留「返京免14天觀察」

雷神山上百病床空著　但武漢還要蓋方艙醫院

人民日報：盡快同意東航運送安排

京都嬤寄165個口罩給武漢少女

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

官方證實！四川出現新冠肺炎「二次感染」

湖北：19日新增確診病例由349例改為775例

贊助疫情防控！昆山台商捐2170萬

大陸官方認了「5監獄」群聚感染　獄警自己帶病進去

磷酸氯喹確定治療5例重症　4例已出院

更多熱門

相關新聞

大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

大台南庚子年新冠肺炎消災祈禳大法會

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情已蔓延席捲全球，台南市政府各局處及各區公所等有關單位對於疫情發生與蔓延，非常重視，市長黃偉哲當下立即一聲令下全體市府員工總動員積極投入防疫之工作，於此同時宗教界更需發揮安定人心的力量，一起共同防疫。

新北市場全消毒　租金8折緩衝擊

新北市場全消毒　租金8折緩衝擊

南區大專校院新冠肺炎防疫說明會成大登場

南區大專校院新冠肺炎防疫說明會成大登場

即／機棚鐵門關上！鑽石公主號19人回家

即／機棚鐵門關上！鑽石公主號19人回家

即／第一輛救護車駛出　19人分送醫院

即／第一輛救護車駛出　19人分送醫院

關鍵字：

新冠肺炎COVlD-19武漢肺炎北京

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

鑽石公主號　母子抵台北醫院篩檢

男子商場倒地「吐血抽搐」　路人只圍觀：快拿口罩出來戴

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

9歲侏儒男童每天遭霸凌哭：我想死！休傑克曼PO文打氣

《16個夏天》6年林心如呼叫合體！5人幫缺一

找到牽手了！時力議員閃婚大22歲教授

即／國光客運輾過　路人爆頭慘死

吳兆絃帥爸曝光！

鑽石公主包機內畫面曝光！陳日昇：終於落地了

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

更多

最夯影音

更多
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得
中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面