政策調整！14天內未在中國停留「返京免14天觀察」...僅需填健康申明卡

▲北京對此前政策作出調整。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，北京市此前曾祭出所有返京人員都應居家或集中觀察14天的政策，引發外界議論，質疑政府應該給一個更明細的操作細則。對此，北京市21日調整了相關政策，其中值得注意的是，過去14天內未在中國境內停留，且經由首都或大興國際機場入境的人，免除居家觀察14天的要求，不過需填報健康申明卡。

綜合陸媒報導，北京市14日曾發出，所有返京人員到京後，均應居家或集中觀察14天。拒絕接受居家觀察、集中觀察等防控措施的，依法追究責任。不過，政策才一出，就有網友質疑「對於一個有兩千多萬人口，每天數萬人進出的城市，應該給一個更明細的操作細則。來北京出差開會的怎麼辦？每天幾萬到北京的北三縣居民怎麼辦？」

於是，北京市新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作21日的新聞發佈會上，北京市疫情防控工作領導小組社區防控組辦公室副主任、市委組織部副部長張強指出，疫情防控期間，有7類返京人員會給予特殊照顧。

七項規定如下：

一、對於過去14天內未在中華人民共和國境內停留，且經由首都國際機場和北京大興國際機場口岸入境的人員，免除居家觀察14天的要求。在入境時需填報健康申明卡，進行健康申報，接受體溫檢測，佩戴口罩，人員之間保持距離。

二、對於從中國境內其他地區（不含湖北省）「短期」進京返京（在京沒有固定住所和職業，主要從事旅遊、訪問、商務、考察、過境等活動）的人員，須配合入住酒店的管理，進出酒店時要測體溫，入住時要填報來京事由，登記在京聯繫人；有在京接待單位者，須執行接待單位有關疫情防控規定。如果有發燒或身體不適的情況，要及時就醫就診並主動告知酒店和接待單位。

三、對於從中國境內其他地區（不含湖北省）進京返京復工復崗的人員，具備集中工作條件的，要進行封閉管理，在做好防護的前提下，可以邊觀察邊工作；其他人員，還是要居家觀察14天再上崗。

四、居住在河北省廊坊市北三縣等環京地區的在京工作人員，這些人員上下班往返屬於日常通行，不作硬性要求，但是進出京要接受例行檢查。

五、民航機組、鐵路班組工作人員，這些人員頻繁異地往返，屬於剛性的崗位需求，返京時集中居住即可。

六、在京中央單位往返疫情高發地區的工作人員，出於單位管理和家庭安全的需要，這些人員返京後要按規定集中隔離辦公、居住。

七、居家觀察期間，有特殊需要的，如孕婦、患病等人員，可遵照醫囑外出醫學檢查。

據中央社報導，健康申明卡在通關前會有人指引填寫，主要內容包含在京居住地、連絡電話等，填完後才能入境。但需要注意的是，機場是不會收取機上空服發的A4影印健康卡。

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